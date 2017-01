EN DIRECT - Primaire de gauche : dernières promesses avant le vote

Le premier tour de la primaire de gauche aura lieu ce dimanche

Le dernier débat a notamment tourné autour du revenu universel

Un sondage Elabe pour BFMTV a jugé Benoit Hamon le plus convaincant

11h : Hollande, seul face à sa télévision

Hollande a regardé le troisième débat de la primaire seul à la préfecure des Ardennes >> https://t.co/6bRC5nIlDm pic.twitter.com/Qmc5GqRAG7 — LCP (@LCP) 20 janvier 2017

10h50 : Jean-Marc Ayrault "pas convaincu"

"Il est difficile de se faire une opinion complète, il y a des choses intéressantes chez les uns et les autres.

Si j’ai un appel à lancer, c’est plutôt un appel à voter" a déclaré le ministre des Affaires étrangères sur Europe 1. "Je suis hésitant, comme beaucoup, et ce ne sont pas les derniers débats qui m’ont convaincu."

10h19 : Manuel Valls précise qu'il n'arrêtera pas la politique s'il perd la primaire

Sur RMC/BFMTV, Manuel Valls s'est également exprimé sur son avenir politique. Favori au départ de la primaire, il précise néanmoins qu'il n'arrêtera pas la politique s'il est battu.

09h44 : Benoît Hamon revient sur sa proposition de revenu universel

Après avoir semblé reculer sur sa proposition de revenu universel (pour toute personne majeure) de 750€ par mois, Benoît Hamon persiste et signe, précisant toutefois qu'il s'agit d'un objectif à 2022, rappelle Libération.

9h : Valls lâche ses dernières propositions

"La Primaire sera réussie s'il y a une forte participation, les débats ont été de qualité" assure Manuel Valls sur RMC/BFMTV. Une fois de plus, il a critiqué le revenu universel proposé par Benoit Hamon. "Il faut faire attention au cynisme des illusions" assure-t-il. "Je propose un revenu décent, sous condition de ressources, pour ceux qui en ont besoin, y compris les 18-25 ans."

"Je veux rendre, les gens de gauche comme les français, fiers de notre pays" poursuit l'ex-Premier ministre en avançant plusieurs propositions :

"Je propose d'augmenter les petites retraites, de 800€ par an"

"Je propose la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires"

"Défiscaliser les heures supplémentaires ce sera du pouvoir d'achat en plus pour les français"

8h45 : Laurent Fabius n'ira pas voter

"Comme le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des élections présidentielles, comme en plus j'aurai l’occasion de proclamer élu le ou la future président(e), je pense qu'il serait contradictoire que j'affiche mes convictions", estime le président du Conseil constitutionnel sur RTL. "Quand on vote dans une primaire, que ce soit de droite ou de gauche, on donne quand même un sentiment, donc je n'irai pas".

8h25 : L'histoirien Marcel Gauchet enterre le PS

Marcel Gauchet "Le fossoyeur du PS est double : la tenaille s'appelle Macron-Mélenchon" #le79inter #PrimaireGauche — France Inter (@franceinter) 20 janvier 2017

8h10 : Quand Peillon s'agace…

7h50 : "des échanges âpres" selon Alexis Bachelay

Sur LCI, le soutien de Benoit Hamon est revenu sur cet ultime débat. "Le débat d'hier était le meilleur des trois débats, avec des échanges parfois âpres entre Benoît et les autres candidats". Le chantre du revenu universel a effectivement pris pour cible mais a aussi été jugé le plus convaincant. "Il y a une dynamique autour de lui, c’est cette dynamique qui est attaquée plus que le revenu universel" affirme Alexis Bachelay.

7h30 : les candidats sur le terrain

Pour ce dernier jour de campagne, Arnaud Montebourg sera en déplacement à Marseille, Vincent Peillon dans le Pas-de-Calais, Benoît Hamon et Sylvia Pinel en meeting à Toulouse et Manuel Valls en réunion publique à Paris.