EN DIRECT – Primaire de gauche : les bureaux sont ouverts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Primaire: candidats et organisateurs sereins sur la participation

Filière djihadiste de Trappes: deux hommes mis en examen et écroués

Le seuil d’information pour les particules fines dépassé en Flandre et en Wallonie

CAN: le "derby" Cameroun-Gabon divise la ville d'Oyem, capitale du Nord

Ryding en tête et Yule 7e du slalom de Kitzbühel

Arnaud Montebourg, Vincent Peillon ont d'ores et déjà voté, tout comme le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le patron du PS Jean-Christophe Cambadélis.

"Il faut être serein et confiant. Ce sont les Français qui décident. J'espère qu'ils seront nombreux contrairement à tout ce qui a été dit depuis quelques jours".

Au tour de Manuel Valls, Benoit Hamon et Jean-Luc Bennahmias de voter dans leur fief respectif. "Il faut que les Français aillent voter, c'est le plus important"martèle Manuel Valls.

11h40 : Valls, Hamon et Bennehmias ont voté

