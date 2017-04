EN DIRECT – Présidentielle : participation de 69,42% à 17 heures, en légère baisse par rapport à 2012

17h05 : Participation en légère baisse à 17h

A 17 heures, 69,42% des électeurs s'étaient rendus aux urnes, d'après des chiffres du ministère de l'Intérieur. En 2012, la participation était de 70,59% à la même heure.

15h50 : Donald Trump suit de près l'élection présidentielle en France

Le président américain suivrait d'un œil intéressé le scrutin hexagonal, évoquant sur Twitter "une élection très intéressante qui se déroule en ce moment en France"

Very interesting election currently taking place in France.