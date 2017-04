EN DIRECT – Présidentielle : 28,54% de participation à midi, un taux quasiment identique à celui de 2012

47 millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle

Le scrutin a débuté à 8h en métropole ; les bureaux resteront ouverts jusqu'à 19h, 20h dans les grandes villes

11 candidats s'affrontent lors d'un premier tour à l'issue incertaine

50000 policiers et gendarmes, appuyés par 7000 militaires sont mobilisés pour assurer la sécurité du scrutin

12h15 : Une participation en très légère hausse

Premier chiffre d'importance ce dimanche : la participation. A midi, elle s'élevait à 28,54%, soit un chiffre quasi-identique à 2012 (28,29%). En 2007, il était de 31,21 %, et de 21,24 % en 2002.

#ElectionPrésidentielle2017 28,54 % : taux de participation à 12h pour le 1er tour en 🇫🇷 métropolitaine (28,29 % en 2012 et 31,21 % en 2007) pic.twitter.com/vm5npBWn3V — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 avril 2017

11h30 : Mélenchon, Fillon, Le Pen et Macron ont également voté

François Fillon, le candidat Les Républicains, s'est rendu dans un bureau de vote du 7e arrondissement de Paris.

Jean-Luc Mélenchon a également voté dans la capitale, mais dans le 10e arrondissement. Accompagné de sa femme, le leader d'En Marche ! s'est lui déplacé au Touquet. Quant à Marine Le Pen, elle a voté à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais.

10h45 : François Hollande a voté à Tulle

Le chef de l'Etat a voté ce dimanche matin peu avant 10h à Tulle.

10h30 : Quid des estimations de résultats ?

Les 66 546 bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 19h (20h dans les grandes villes), soit une heure de plus que lors des présidentielles précédentes. En avril 2016, le Parlement a en effet adopté une loi repoussant d'une heure la fermeture des bureaux de vote. Une initiative qui a pour but de limiter les risques de divulgation des résultats et ne pas influencer les électeurs qui n'auraient pas encore voté.

Mais en cas de résultats serrés, cet horaire va rendre particulièrement compliqué l'estimation qui permet habituellement d’annoncer les noms des deux qualifiés dès 20h.

10h21 : Benoît Hamon a voté

Distancé dans les sondages, le candidat du PS à la présidentielle a voté ce dimanche à Trappes, dans les Yvelines.

10h15 : Nicolas Dupont-Aignan le plus matinal

Le candidat de Debout la France a voté ce dimanche dans son fief de Yerres.

10h10 : La métropole vote, après une partie de l'Outre-mer et de l'étranger

Après plusieurs territoires ultramarins samedi, La Réunion et Mayotte à l'aube, le scrutin du premier tour de la présidentielle a démarré à 8h ce dimanche dans en France métropolitaine.