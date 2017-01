EN DIRECT : le premier débat de la primaire de la gauche

EN DIRECT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

22h15 : La loi Travail : Manuel Valls pense que ce débat "n'interesse pas les Français"

Si jusqu'ici le débat était mou, il s'est ravivé avec la question sur la loi Travail. Manuel Valls a tenté de défendre le texte, déclarant que cette question "n'interesse pas les Français". Benoît Hamon comme Arnaud Montebourg ont pris l'engagement d'abroger cette loi. L'ancien premier ministre est toutefois soutenu par François de Rudy : "S'il y avait eu un vote à l'Assemblée nationale, j'aurais voté pour cette loi Travail. J'ai toujours été pour le dialogue social, comme la CFDT. Il faudrait faire un bilan dans cinq ans et décider de la supprimer, de l'amender ou de continuer."

22h10 : Peillon attaque le projet de Fillon

Vincent Peillon estime qu'avec les propositions de ses camarades, notamment l'idée du revenu universel, la gauche ne sera pas capable "de battre François Fillon".

Puis, il propose de s'occuper en premier lieu de l'hôpital public. Il déclare ensuite : "La Sécurité sociale doit faire en sorte que tous les Français, sans distinction de moyens, soient bien soignés. Ce n'est pas : 'tu es riche, tu es bien soigné' et 'tu es pauvre, tu es mal soigné'. Le contraire serait atteindre au pacte social républicain qui est dans notre ADN."

22h00 : Le débat s'oriente désormais vers les questions de société, notamment de santé.

Je fais une proposition : des professionnels de santé pourraient avoir une formation complémentaire de deux ans, payée par l'Etat, et devraient s'installer dans des endroits où des médecins partant à la retraite ne sont pas remplacés.", explique François de Rugy.

Pinel explique d son côté : "Le programme de François Fillon sur la santé est dangereux pour l'hôpital public. Je souhaite préserver ce modèle de santé efficace et essayer, par exemple, de lutter contre le gaspillage des médicaments." Ainsi, elle propose la vente de médicament par unité.

21h40 : Comment redonner du pouvoir d'achat ?

Montebourg : "La raréfaction du travail est directement liée aux politiques d’austérité". Il propose d’abaisser la CSG sur les bas salaires, jusqu’à un 13e mois. "La question de la feuille de paie de l’investissement est la clé du redémarrage", selon l'ancien ministre du Redressement productif.

Vincent Peillon charge encore le revenu universel, qui va à l'encontre du pouvoir d'achat. "Le revenu d’existence n’est pas ce qui pourrait créer des emplois, c'est même l’inverse. Le raisonnement est basé sur le fait que la modernité créera de moins en moins d’emploi, Non. Le problème de la France, c’est de se préparer à l’avenir et être capable de monter en gamme. (...) Il faut avoir une stratégie de compétitivité fondée sur la connaissance, sur la recherche. Il faut ensuite redonner du pouvoir d’achat, c'est pour ça que je propose un bouclier fiscal pour les plus modestes. Je veux un bouclier fiscal pour ceux qui ont le moins. Que l’on sorte d’une société d’héritiers pour être dans une société du travail."

21h30 : Ensuite, le débat se poursuit sur le chômage.

Le débat d’appliquer "des aides aux entreprises sans contrepartie a été tranché mais je regrette ce choix. Les résultats ont été décevants", souligne Benoit Hamon. "La croissance ne revient pas en dépit des tentatives du gouvernement or les inégalités progressent et le chômage ne baisse pas", selon le député des Yvelines.

De son côté, l'ex-ministre du Logement estime que "la machine économique est bloquée" en France. "Je propose donc un vaste plan pour soutenir nos entreprises. Il faut réformer notre impôt sur les sociétés qui ne touche pas les bénéfices et les activités de nos sociétés. Je le baisserai à 20%". "Il faut surtout élargir la base imposable de l'impôt sur les sociétés aux revenus mondiaux", a-t-elle argué. Enfin, la présidente du Parti radical propose de "supprimer des fardeaux comme les cotisations à la branche famille de la sécurité sociale". Elle entend également supprimer le RSI. L'ex-ministre présente un plan de bataille contre le chômage basé sur "la relance économique et écologique".

Arnaud Montebourg souhaite ainsi "investir dans les infrastructures dans le territoire et remettre au travail les petites et moyennes entreprises. Le candidat prône "une relance écologique par la rénovation thermique. Une remise en marche de l'économie."

Jean-Luc Bennahmias soutient la proposition de Benoît Hamon sur le revenu universel. Avec passion, il défend les personnes démunies et les agriculteurs.

Vincent Peillon : "Je maintiendrais le CICE, mais avec des contreparties. Il faut revenir à l'esprit originel."

Benoît Hamon a répondu aux critiques exprimées, ces derniers jours, par Manuel Valls sur son projet de revenu universel, qui y voit une forme "d'assistanat". Il estime que l'ancien Premier ministre caricature son projet, notamment en matière de financement. "

Je veux une société du travail. Le travail, c'est la dignité.", lui répond Manuel Valls, affirmant de nouveau son opposition au revenu universel.

21h20 : Hollande bashing

Les candidats devaient résumer en un seul mot le quinquennat de François Hollande. "Difficile à défendre" pour Arnaud Montebourg, "peut mieux faire" pour Jean-Luc Bennahmias, "en demi-teinte" pour François de Rugy, "inachevé" pour Benoît Hamon, "incompréhension" pour Vincent Peillon, "responsabilité" pour Sylvia Pinel. Seul Manuel Valls dit "fierté" !

21h17 : Jean-Luc Bennahmias "porter une idée forte"