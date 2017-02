EN DIRECT - "Penelopegate" : "la crédibilité de ma candidature est remise en cause", estime François Fillon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Lors d'une réunion qui se tenait à huis clos à son QG de campagne mercredi matin, dont certains participants se sont confiés à l'AFP, François Fillon a dénoncé "un coup d'État institutionnel" venu "de la gauche", contre sa candidature à l'élection présidentielle. "La crédibilité de ma candidature est remise en cause" par cette affaire, a-t-il ajouté.

"Ce n'est pas acceptable . La question qui est posée n'est pas celle d'un coup d'Etat de la gauche. Chacun doit assumer ses responsabilités, les Français attendent simplement vérité et transparence", a déclaré le porte-parole du gouvernement.

François Fillon annule son déplacement au Liban et en Irak prévu ce week-end. "Il reste au contact de ses troupes et des Français", confient des proches du candidat à la présidentielle, cités par France Info.

"Je pense que le résultat des primaires est aujourd'hui caduc face à cet événement imprévisible (...), qui se situe non seulement sur le registre judiciaire mais sur le registre éthique et moral", a déclaré Georges Fenech, député LR du Rhône, cau micro de France Info.

Également député européen, Marc Joulaud est arrivé à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) près de Paris vers 14h30.

