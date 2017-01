EN DIRECT : "Il n'y a pas de participation gonflée", assure la Haute autorité en charge du scrutin

Benoit Hamon est arrivé en tête du premier tour de la primaire de gauche avec 36,35% (pour 80% des bureaux) devant Manuel Valls (31,11%)

Arnaud Montebourg, arrivé troisème (17,52%) appelle à voter pour Benoit Hamon

Vincent Peillon (6,85 %) et n'a pas donné de consignes de vote

François de Rugy (3,88%), Sylvia Pinel (1,97%) et Jean-Luc Bennahmias (1,01%)

La participation précise n'est pas connue mais devrait se situer entre 1,5 et 2 millions de personnes

Une nouvelle camapgne débute avec Benoit Hamon comme favori

A LIRE AUSSI :

Primaire de la gauche : et le gagnant est...

l'irréalisme économique total

Primaire de la gauche : ce que promettent la sociologie et les motivations des votants pour la suite

Retour en force de la question sociale : Benoît Hamon ou la fin de la gauche Terra Nova

----------------------------EN DIRECT------------------------------------------

17h00 : Le président de la Haute autorité de la primaire, Thomas Clay, nie une "participation gonflée"

Face aux soupçons d'irrégularités, le président de la Haute autorité de la primaire socialiste élargie, Thomas Clay, a affirmé lundi que la participation n'avait pas été "gonflée" et que les chiffres ont été "cohérents" depuis l'annonce de la projection dimanche soir.

"Il n'y a pas de participation gonflée. Jamais la Haute autorité ne l'aurait accepté, jamais le Comité national d'organisation des primaires ne l'aurait proposé, et jamais le prestataire de service ne l'aurait mis en place", a déclaré Thomas Clay lors d'un point presse avec Christophe Borgel, président du Comité national d'organisation.

13h15 : Martine Aubry annonce qu'elle soutiendra Benoît Hamon

Dans un communiqué publié lundi en milieu de journée, la maire de Lille et ses proches, dont plusieurs parlementaires et anciens ministres, ont annoncé qu'ils voteront pour Benoît Hamon au second tour de la primaire du PS et de ses alliés.

"Dimanche prochain, nous voterons Benoît Hamon et nous appelons les électeurs de gauche à se mobiliser nombreux pour lui donner la force, demain, de rassembler les gauches que nous n'avons jamais cru irréconciliables (...) et, après-demain, l'énergie pour conduire la France vers une société plus juste, plus forte et plus durable", écrivent Martine Aubry, et vingt autres signataires.

12h10 : Plus de 1,6 millions de bulletins de vote comptabilisés à la mi-journée

La Haute autorité en charge de la primaire du PS et de ses alliés a annoncé avoir comptabilisé plus de 1,6 millions de bulletins pour le premier tour, lundi matin à 11 heures.

"On a 1.603.518 votants, sur 92,75 % des bureaux de vote", a déclaré Thomas Clay, président de la Haute autorité de la primaire (HAPC).

"Il ne reste que 412 bureaux de vote à remonter", a-t-il ajouté. Selon M. Clay, des "bureaux de vote ont fusionné" leurs résultats et le chiffre total seront donc inférieur aux 7.530 bureaux initialement annoncé.

11h18 : Le flou continue autour des chiffres réels de la primaire

Les organisateurs de la primaire de la Belle alliance populaire n'ont toujours pas communiqué de résultats détaillés par bureau de vote ; ce contrairement aux organisateurs de la primaire de la droite, et contrairement à l'engagement pris de le faire dans la nuit de dimanche à lundi.

"Aucun chiffre brut sur le nombre de votants, bureau de vote par bureau de vote. Aucun détail sur le nombre de voix obtenues par les sept candidats dans les bureaux ouverts par le PS. Ce qui rend impossible, pour l’heure, de publier des résultats détaillés vérifiables, et ce qui peut laisser planer une ombre sur la manière dont ce vote a été organisé", résume Luc Bronner du Monde. Bref, un premier tour qui "se caractérise par le flou et l’amateurisme - dans la meilleure des hypothèses."

10h40 : Pour le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, la primaire est "un échec" et "un enfumage"

Pour Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, le score relativement faible de participation à la primaire en fait un échec, et il s'interroge sur la véracité des chiffres annoncés.

"Les hiérarques ont dit: "on a fait près de 2 millions [de votants], c'est un succès". Mais, en vérité, l'ensemble des chiffres rendent ça impossible. En réalité, il y a eu 1,5 millions, et encore, les bureaux de vote étaient extrêmement vides toute la journée, et des journalistes ont montré qu'on pouvait voter deux fois", a-t-il déclaré au micro de Jean-Jacques Bourdin.

"Derrière cette réalité mathématique, c'est une sanction politique. C'est la crise du Parti socialiste. Je vois bien qu'il aura beaucoup de notables du PS qui ne soutiendront pas le vainqueur", a-t-il ajouté.

Et de conclure, s'adressant aux électeurs de gauche : "Pourquoi perdre avec le PS alors qu'on peut gagner avec Jean-Luc Mélenchon ?"

10h35 : Du côté d'Emmanuel Macron, on cache (mal) sa jubilation

Emmanuel Macron s'est sagement refusé à toute déclaration après ces premiers résultats. Pourtant il n'échappe à personne que la nomination de Benoît Hamon comme candidat du PS, désormais fort probable, lui ouvrirait (encore plus) un boulevard. Si le candidat lui-même reste muet, certains de ses soutiens ont quand même parlé au Monde, et ils se lèchent les babines.

"Benoît vainqueur de la primaire, c’est l’équivalent de la conquête du Labour par Jeremy Corbyn. Toute la gauche de gouvernement, la gauche réformiste, la deuxième gauche, appelez-la comme vous voulez, refusera de le suivre", aurait ainsi confié un parlementaire hollandais.

Reste toutefois entière l'épineuse question du ralliement : bien qu'il soit exclu par tout le monde, selon les sondages, avec Mélenchon, Macron et un candidat du PS en lice, la gauche ne pourra pas se hisser au second tour...

10h25 : Jean-Luc Benhamias engrange moins de voix que les votes blancs et nuls

Il disait pourtant y croire, et s'était distingué lors des débats. Mais ça n'a pas suffi, pour l'ancien écologiste. Il rassemble 1,01% des voix, soit moins que l'ensemble des votes blancs et nuls (1,32%).

(Via BFMTV)

10h20 : "Hamon a gagné", lâche un député vallsiste

Le Parisien était au QG de Manuel Valls hier soir au moment des résultats. Malgré la qualification de Manuel Valls au second tour, l'ambiance y était sépulcrale, ce qui est compréhensible étant donné les résultats. La dynamique de Hamon et l'arithmétique des reports de voix semblent en effet sans appel. Même si les soutiens de l'ancien Premier ministre tentaient de faire bonne figure, le coeur n'y était pas, rapporte le quotidien. Un député vallsiste aurait même lâché "Hamon a gagné."

10h02 : Emmanuelle Cosse profite du premier tour pour tacler Emmanuel Macron

Lorsqu'on lui demande si la victoire probable de Benoît Hamon à la primaire n'est pas une opportunité pour Emmanuel Macron, elle répond : "Il a fracturé la gauche."

La victoire probable de Hamon à la #PrimaireGauche : bonne nouvelle pour Macron? "Il (Macron) a fracturé la gauche" répond @emmacosse pic.twitter.com/snMtv1zx6m — franceinfo (@franceinfo) January 23, 2017

9h30 : Quand Hollande jugeait qu'Hamon n'était "pas grand-chose"

"Hamon, il est quoi? Pas grand chose". François Hollande in "un Président ne devrait pas dire çà" #DavetLhomme#bible pic.twitter.com/nD1qqamlmd — Ariane Chemin (@ArianeChemin) 22 janvier 2017

9h20 : une participation entre 1,6 et 1,7 millions de personnes

"Hier soir sur 87% des bureaux de vote dont les résultats étaient remontés, nous étions à un peu plus de 1 450 000 votants" affirme sur RTL Christophe Borgel, le président du Comité national d'organisation de la primaire (CNOP). "Donc la perspective que j’ai indiqué hier soir d’atteindre un chiffre de participation entre 1,6 et 1,7 millions, c’est ce que nous aurons à la fin. Il nous reste 900 bureaux dont nous n’avions pas hier soir les remontées et on sera entre 1,6 et 1,7 millions de votants."

9h05 : Jean-Luc Bennahmias est "partagé" entre les deux candidats

"Après tout, nos militants feront ce qu'ils voudront. Nous allons nous réunir par conférence téléphonique (...) On verra ce qu'il en ressort", dit-il à Libération, "la consigne de vote sera difficile à donner. La tentation Macron, je peux la comprendre. Mais si ça devait être tendu chez nous, je peux vous dire que ce sera largement pire au PS !".

8h55 : Agenda de la semaine des candidats

Les deux candidats se retrouveront mercredi soir sur TF1 et France 2 pour le débat télévisé les opposant. Côté meetings, ils seront tous les deux (mais évidemment séparés) à Paris jeudi.

Hamon sera en meeting sans doute dans le Nord cette semaine. — Matthieu Verrier (@MattVerrier) 22 janvier 2017

8h50 : imbroglio autour de la participation

Pour le moment, c'est le flou complet autour de la participation à cette primaire, la haute autorité n'ayant toujours annoncé les chiffres qui pourraient être plus faibles que prévus jusqu'à présent.

8h40 : Benoît Hamon : "la volonté de tourner la page est claire"

"Aucune chance pour la gauche de l'emporter si elle ne propulse pas un imaginaire puissant face à une droite totale"" déclare le nouveau favori de la primaire sur France Inter qui souligne, par exemple, que "le revenu universel est aujourd'hui majoritaire dans l'opinion".

"J'ai vu beaucoup de jeunes actifs s'emparer de cette élection" souligne-t-il. "Un message a été passé : la volonté de tourner la page est claire (…) tout commence véritablement maintenant. Je ne juge pas que cette victoire est acquise."

Concernant la participation, il attend impatiemment les chiffres, qui s'annoncent décevants. "C'est moins qu'attendu c'est pas mal non plus", juge-t-il.

8h30 : Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

#InvitePol @mandonthierry secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur "La proposition du Revenu universel est irréalisable" — Radio Classique (@radioclassique) 23 janvier 2017

#InvitePol @mandonthierry "C'est toute la gauche partout ds le monde qui cherche une voie bcp + radicale de contestation du système" — Radio Classique (@radioclassique) 23 janvier 2017

8h : Pour Manuel Valls, "une autre campagne commence"

L'ancien Premier ministre est l'invité de RTL. "Ce que je veux moi c’est gagner, pas pour moi seulement, mais pour la gauche​ (…) Rien n'est écrit dans cette primaire, tout est possible. Une nouvelle campagne commence avec un choix clair"

"Je suis combatif. J'irai jusqu'au bout pour porter ma vision de l'Europe, de la République, de notre modèle social" ajoute-t-il. "Que tous ceux qui pensent que la gauche peut être utile au pays, qu'elle doit gouverner, viennent voter dimanche (…) Je ne veux pas laisser des millions de français avec le choix entre la droite dure et l'extrême droite".

"Je veux incarner une gauche qui reste forte face aux défis du monde, une gauche généreuse et courageuse" #RTLMatin #Valls2017 — AvecMV - #Valls2017 (@avecMV) 23 janvier 2017

"Je crois que la gauche peut rassembler & gouverner à condition de se renouveler, de mieux lutter contre les inégalités #RTLMatin #Valls2017 — AvecMV - #Valls2017 (@avecMV) 23 janvier 2017



7h50 : du côté des ralliements

Arnaud Montebourg a appelé à soutenir Benoit Hamon

Sylvia Pinel s'est engagée pour Manuel Valls

Vincent Peillon n'a pas donné de consignes

François de Rugy souhaite rencontrer les deux candidats avant de se prononcer

Jean-Luc Bennahmias donnera sa réponse mercredi

7h40 : quelques unes de journaux...

7h30 : L'ex-ministre des Finances grec félicite Benoit Hamon