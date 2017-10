EN DIRECT : Le Parlement catalan déclare l'indépendance de la Catalogne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Rép. Tchèque: Babis compte former un gouvernement minoritaire

Ingérence russe: les médias RT et Sputnik interdits de pub sur Twitter

Voici l'énorme cadeau du gouvernement aux plus riches Capital

Un an après sa grève historique, iTELE devenue CNews reste dans le flou

En savoir plus

Plus d'infos à suivre...

A 72 votes pour 10 contre (et deux abstentions), le Parlement catalan a adopté la motion déclarant que la région devient un "État indépendant prenant la forme d'une République", avant d'entonner l'hymne indépendantiste, en l'absence de l'opposition. Les députés de Ciudadanos et du PSC, hostiles à l’indépendance, ont quitté l’hémicycle avant le scrutin sur la résolution sécessionniste.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres