EN DIRECT - Ouragans : Irma atteint Cuba ; les Antilles menacées par Jose

L'essentiel :

L'ouragan Irma a fait au moins 19 morts dans les Caraïbes depuis son passage mercredi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Les dégâts sont évalués à 1,2 milliard d'euros à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a annoncé samedi la Caisse centrale de réassurance (CCR), réassureur public spécialisé dans les catastrophes naturelles. "Ce montant recouvre les dommages aux habitations, aux véhicules et aux entreprises", a précisé la CCR dans un communiqué.

Le chaos sur place profite aux pilleurs : de nombreux témoignages sur place font état d'un climat de quasi guerre civile.

Irma a atteint Cuba ce samedi à 5h, heure de Paris, avec des rafales estimées à 260 km/h.



L'ouragan devrait atteindre la Floride ce dimanche. 5,6 millions d'habitants de l'Etat ont reçu l'ordre d'évacuer.

Après Irma, l'ouragan Jose menace les Caraibes. Il s'est renforcé vendredi en catégorie 4, avec des vents de 240 km/h.

14h15 : La Floride évacue

Samedi matin (heure de Paris), les autorités ont appelé 5,6 millions de personnes à évacuer la Floride, soit un quart de la population, avant l'arrivée de l'ouragan Irma. Selon Météo France dans un nouveau point de situation, l'ouragan Irma est repassé en catégorie 4, mais pourrait à nouveau refranchir le seuil 5 avant de toucher les côtes de la Floride.

#irma_infoQuébec Plus de 5,6 millions de Floridiens invités à quitter les zones à risque... Florida Turnpike #Irma. pic.twitter.com/63CBBQB4LQ — INFO QUÉBEC (@INFOQUBEC) 9 septembre 2017

14h10 : Cuba déjà gravement touchée

Les médias cubains rapportent ce samedi que l'ouragan Irma, qui a touché l'île dans la nuit, "affecte gravement les provinces de Camagüey et Ciego de Avila". La présidente du gouvernement de Camagüey Isabel Gonzalez Cardenas a fait part de "dégâts importants" dans le nord et le centre de sa province, sans être en mesure de les évaluer. Plus d'un million de personnes ont été évacuées des zones à risque, selon les autorités.

14h : Saint-Martin dévastée

Selon les responsables locaux, 60% des maisons de l'île de Saint-Martin sont inhabitables, un taux qui passe à 95% dans la partie française de l'île. Plusieurs scènes de pillages ont été observées sur l'île. Les forces de l'ordre ont désarmé ces dernières heures "des gens avec des couteaux" qui "terrorisaient" les habitants, a indiqué à franceinfo le général Jean-Marc Descoux, qui dirige les forces de gendarmerie en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.