EN DIRECT - Ouragan Irma : un nouveau bilan provisoire de 8 morts à Saint-Martin, l'île "détruite" à 95%

L'ESSENTIEL :

9h29 : Anne Hidalgo annonce une aide venue de Paris

"On a une forte proportion de la population parisienne et francilienne qui sont des domiens" a indiqué l'édile sur RMC ce matin.

"Nous allons prendre contact avec la Guadeloupe et discuter de l'aide qui leur sera nécessaire".

8h55 : Collomb: "Le bilan de 8 morts et 23 blessés est amené à évoluer"

Invité ce jeudi matin sur franceinfo, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé que le bilan qui fait état de "8 morts 23 blessés" sur les deux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy "est amené à évoluer".

8h24 : Deux autres ouragans menacent

La saison des ouragans dans l'océan Atlantique est particulièrement importante cette année. En plus de l'ouragan Irma qui s'annonce comme l'un des plus puissants de l'histoire, deux autres tempêtes ont été requalifiées en ouragan mercredi en fin d'après-midi.

8h16 : Des images d'une rare violence

Les images de l’ouragan visibles sur les réseaux sociaux sont tout simplement ahurissantes de violence.

These are the first images from Barbuda after Hurricane #Irma's direct hit earlier today -- the strongest landfall in Atlantic history. pic.twitter.com/LTM2ql7SFf

— Eric Holthaus (@EricHolthaus) 7 septembre 2017