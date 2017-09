EN DIRECT - L'ouragan Irma atteint la Floride

L'essentiel :

Après avoir frappé Cuba ce samedi, l'ouragan Irma poursuit sa route et arrive en Floride ce dimanche, après être repassé en catégorie 4.

6,3 millions de personnes ont été évacuées de cet Etat du sud des Etats-Unis, ce qui représente près d'un tiers de la population

L'ouragan Jose, classé également catégorie 4, est finalement passé plus loin que prévu des îles qu'il menaçait dans les Antilles. Il est passé à environ 135 km de Saint-Barthélemy et 125 km de Saint-Martin.

Un nouveau bilan fait état d'au moins 25 morts après le passage d'Irma.

12h15 : Une alerte aux tornades en Floride

Alors que l'ouragan Irma se rapproche de la Floride, une alerte aux tornades a aussi été lancée.

Une tornade a d'ores et déjà frappé Fort Lauderdale.

Parts of Florida also had tornado warnings as Irma gets closer. At least one confirmed tornado in Fort Lauderdale https://t.co/iYFSubvQse pic.twitter.com/jjQh8C0tEt — CBS News (@CBSNews) 10 septembre 2017

#HurrcaneIrma still hasn't made landfall in Florida but the winds are picking up like crazy pic.twitter.com/9H7v0qfIQr — Kevin (@kevinfigman) 10 septembre 2017

11h30 : Des inondations à Cuba

L'ouragan Irma a provoqué d'importants dégâts à Cuba, dans le centre et l'est du pays, ainsi qu'à La Havane. "De fortes inondations côtières sont en cours sur le littoral nord-ouest depuis Matanzas jusqu'à La Havane, avec des vagues de 6 et 9 mètres" de haut, a averti à 21 heures (1 heure GMT) l'Institut météorologique cubain.

11h : Les effets de l'ouragan commencent à se faire sentir en Floride

Repassé dans la nuit en catégorie 4 sur l'échelle de puissance Saffir-Simpson, l'ouragan Irma s'approche des côtes de Floride. Il arrive par le sud-sud-est, où se trouve l'archipel des Keys, avec des vents atteignant les 210 km/h. L'oeil de l'ouragan devrait atteindre les Keys vers 13 ou 14h, heure française.

"Le pire est à venir", prévient le service météorologique de Key West, qui appelle la population à se barricader.

***EVERYONE IN THE FLORIDA KEYS*** ***IT IS TIME TO HUNKER DOWN*** ***THE WORST WINDS ARE YET TO COME***#Irma #FLkeys #flwx pic.twitter.com/lmHTcRv68l — NWS Key West (@NWSKeyWest) 10 septembre 2017

Déjà à Miami, aux allures de ville fantôme suite à l'évacuation de la population, l'eau commence à monter et les effets de l'ouragan commencent à se faire sentir.