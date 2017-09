EN DIRECT - Ouragan Irma : 4 morts à Saint-Martin

L'ESSENTIEL :

Irma, un ouragan de catégorie 5, a fait au moins huit morts et aurait dévasté "95% de la partie française de l'île de Saint-Martin", ainsi que celle de Barbuda

Deux autres tempêtes, José et Katia, ont été requalifiées en ouragans, et menacent la zone

15h15 : Les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux

Mon frère est vivant, en voyant les dégâts c'est un miracle. #SaintMartin #OuraganIRMA pic.twitter.com/dMJA0zojY8 — Simon - StiM (@Stim971) 6 septembre 2017

14h50 : "C'est la France qui a été touchée" déclare Emmanuel Macron :

Emmanuel Macron, en visite officielle en Grèce s'est exprimé sur l'ouragan Irma qui a touché les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Le chef de l'Etat a déclaré que "c'est la France qui a été touchée" et précise "qu'il est trop tôt pour donner un bilan mais les dommages matériels sont très lourds. Les Français sont sidérés par ce qu'ils ont vécu" et souligne que "la France entière est mobilisée".

Le président en a également profité pour rappeler l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique : "Ce n'est pas un luxe du quotidien, c'est un engagement indispensable pour nos peuples d'aujourd'hui et de demain".

13h50 : Avant et après Irma,Marigot à Saint-Martin. Photos de Laurent Petit via @bienglace

13h46 : Après l'ouragan, la dévastation est totale

13h40 : Avant et après le passage de l'ouragan à Saint-Martin. Photos prises par @JHarringtonTV

13h05 : Le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin

11h57 : La dévastation à Saint-Barthelemy et à Saint-Martin

#SaintBarthelemy après le passage de #IRMA - le clocher suedois est tombé, la piste d'aeroport et devenue une plage pic.twitter.com/EZ1ZrzGBFp — Dominique Lang (@dlang57500) 7 septembre 2017

Another photo from this morning. It's so tragic. Situation is catastrophic. pic.twitter.com/KFhZvuxmKc — Jonathan Falwell (@jonathanfalwell) 6 septembre 2017

11h32 : Saint-Martin est "coupée du monde"

D'après le Premier ministre néerlandais, l'île de Saint-Martin "est coupée du monde" après le passage de l'ouragan Irma. Il a également parlé de "dégâts énormes" dans la partie néerlandaise.

11h03 : Des images avant / après très impressionnantes

Avant/après : les sites touristiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dévastés par Irmahttps://t.co/I0QjkGhd5E pic.twitter.com/h0kvpP540K — franceinfo plus (@franceinfoplus) 7 septembre 2017

[IRMA] Saint Martin dans le mur de l'oeil subit les effets de l'ouragan IRMA #iram #ouragan #SaintMartin (Source : Rinsy Xieng) pic.twitter.com/e2j7e9KtOu — RCI Guadeloupe (@RCI_GP) 6 septembre 2017

10h58 : Les réactions politiques sur Twitter

Plusieurs responsables politiques ont évoqué l'ouragan, notamment le chef de l'Etat ou encore Nicolas Sarkozy.

Nous sommes ce soir aux côtés de ceux qui, sur notre territoire, sont dans le dénuement, privés de tout, ont parfois perdu des proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 septembre 2017

Soutien aux Caraïbes. Pensées particulières pour nos compatriotes de Saint-Martin et Saint-Barth. Nous sommes de tout cœur avec vous. #Irma — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 6 septembre 2017

10h51 : Emmanuel Macron se rendra dans les zones touchées "dès que cela sera possible"

"Le président de la République se rendra sur les lieux touchés par l'ouragan dès que cela sera possible sans gêner l'action des secours et que les conditions météo le permettront", a annoncé l'Elysée

10h42 : Les Etats-Unis aussi menacés

Irma a commencé à longer la côte nord du territoire américain de Porto Rico et se déplace vers la République dominicaine. Porto Rico a été placé en état d’alerte tout comme les Iles Vierges américaines, et la Floride.

9h29 : Anne Hidalgo annonce une aide venue de Paris

"On a une forte proportion de la population parisienne et francilienne qui sont des domiens" a indiqué l'édile sur RMC ce matin. "Nous allons prendre contact avec la Guadeloupe et discuter de l'aide qui leur sera nécessaire".

8h55 : Collomb: "Le bilan de 8 morts et 23 blessés est amené à évoluer"

Invité ce jeudi matin sur franceinfo, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé que le bilan qui fait état de "8 morts 23 blessés" sur les deux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy "est amené à évoluer".

8h24 : Deux autres ouragans menacent

La saison des ouragans dans l'océan Atlantique est particulièrement importante cette année. En plus de l'ouragan Irma qui s'annonce comme l'un des plus puissants de l'histoire, deux autres tempêtes ont été requalifiées en ouragan mercredi en fin d'après-midi.

8h16 : Des images d'une rare violence

Les images de l’ouragan visibles sur les réseaux sociaux sont tout simplement ahurissantes de violence.

These are the first images from Barbuda after Hurricane #Irma's direct hit earlier today -- the strongest landfall in Atlantic history. pic.twitter.com/LTM2ql7SFf — Eric Holthaus (@EricHolthaus) 7 septembre 2017

8h11 : Irma en Une des journaux