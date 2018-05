EN DIRECT : des milliers de manifestants rassemblés à Paris et en province pour faire la "fête à Macron"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

13h47 Plus de six vacanciers sur dix (63%) ont pris l'avion l'an dernier pour profiter de leurs congés, alors qu'ils n'étaient que 58% dans ce cas en ...

Des milliers de manifestants à Paris et dans d'autres villes pour "la fête à Macron"

En savoir plus

Mais l'ambiance sera-t-elle bon enfant jusqu'au bout ? Après la flambée de violences du 1er mai, les forces de l'ordre craignent de nouveaux débordements. 2 000 policiers et gendarmes ont donc été déployés à Paris

La mobilisation a été lancée par le député de la France insoumise François Ruffin le 4 avril, l'économiste Frédéric Lordon et des figures de Nuit Debout. Certains syndicats y participeront (Chimie-CGT, Sud santé, Sud-PTT) mais pas le patron de la CGT, Philippe Martinez, qui a indiqué ne pas vouloir multiplier les mobilisations.

Les organisateurs promettent une manifestation "belle et festive". Des milliers de manifestants se sont donnés rendez-vous cet après-midi place de l'Opéra à Paris pour "la fête à Macron". Un pique-nique se voulant bon enfant y est organisé avec des concerts. Le repas se transformera ensuite en défilé vers la Bastille jusqu'à 19 heures. En dehors de la capitale, des rassemblements sont également organisés, notamment à Toulouse, Strasbourg, Bordeaux et Rennes.

— Benoît Hamon (@benoithamon) May 5, 2018

Ambiance festive, positive et bienveillante #5Mai pic.twitter.com/YCvABAx1hY

Parmi les personnalités politiques, on retrouve notamment Benoit Hamon, notamment présent à l'Opéra.

Depuis son bus en mouvement, Jean-Luc Mélenchon s'est félicité de "ce rassemblement joyeux et souriant à l'image du monde que nous voulons fonder. Il a appelé à un nouveau rassemblement dans toutes les villes de France dans les jours à venir. "Un nouveau rendez-vous" aura lieu le 26 mai prochain, "si cela est accepté par tous. Ce sera le premier jour de la grande marée populaire".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres