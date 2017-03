EN DIRECT - Londres : au moins deux morts et plusieurs blessés près du Parlement britannique, la police évoque une attaque terroriste

Mise à jour 18h50

Plusieurs détonations ont été entendues mercredi après-midi près du palais de Westminster, siège du Parlement britannique. Il y aurait au moins deux morts et plusieurs blessés, d'après les journalistes présents sur place. Selon l'AFP, la police britannique évoque une attaque terroriste. L'assaillant présumé a été abattu après avoir poignardé un policier. Il serait également l'auteur d'une attaque à la voiture-bélier sur le pont de Westminster.

D'après l'agence britannique Press Association, une femme serait décédée à la suite de ses blessures et plusieurs autres personnes seraient blessées, dont certaines très grièvement, selon un médecin de l'hôpital St Thomas. Selon plusieurs médias britanniques, le policier poignardé a succombé à ses blessures en fin d'après-midi.

Trois lycéens français ont été blessés dans l'attaque à la voiture-bélier, rapporte le Télégramme.

"Ce trio d'élèves de seconde marchait lorsque la voiture les a percutés", explique le quotidien. Les autres élèves seraient quant à eux en sécurité.

"Nous confirmons que trois élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau qui se trouvaient en voyage scolaire figurent parmi les blessés", a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Romain Nadal.

"Nous étions en train de prendre des photos de Big Ben lorsque tout le monde s'est mis à courir et que nous avons vu un homme d'une quarantaine d'année portant un couteau d'environ vingt centimètres. Ensuite on a entendu trois coups de feu. Nous avons traversé la rue et avons vu l'homme en sang par terre", rapporte un témoin, Jayne Wilkinson, cité par l'agence Press Association.

Selon David Lidington, leader de la Chambre des communes, un assaillant présumé a été abattu par la police, et un policier aurait été poignardé à l'intérieur du bâtiment : "Il semble qu'un policier ait été poignardé, et que l'assaillant présumé a été touché par des tirs de la police (...) Des informations qui circulent évoquent aussi d'autres incidents violents aux alentours", a-t-il indiqué. L'homme abattu serait également l'auteur de l'attaque à la voiture-bélier sur le pont de Westminster quelques minutes plus tôt.

"Les victimes ont été touchées sur le pont de Westminster, après de fortes détonations entendues aux abords du parlement britannique dans le centre de Londres", rapporte France Info.

Le quartier de Westminster a été complètement bouclé, le pont évacué et la station de métro de Westminster fermée jusqu'à nouvel ordre. Un porte-parole de la Chambre des Communes a expliqué à l'AFP que les députés britanniques avaient été confinés à l'intérieur du Parlement en raison d'un "incident de sécurité", et les travaux parlementaires ont été suspendus. Un porte-parole du 10, Downing Street a fait savoir que la Première ministre Theresa May était saine et sauve et en sécurité.

Sur Twitter, un témoin a publié un cliché d'une voiture qui est venue s'encastrer dans les grilles du palais de Westminster. Il pourrait s'agir du véhicule qui a percuté plusieurs personnes quelques minutes plus tôt sur le pont de Westminster.