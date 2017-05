EN DIRECT - Législatives: "Pas d'accord d'apothicaire avec François Bayrou" lance le secrétaire général d'En Marche !

La République en marche a dévoilé une première liste de 428 candidats pour les législatives, ce jeudi

François Bayrou affirme ne pas avoir donné "son assentiment" avant la publication et convoque un bureau politique de son parti

Manuel Valls n'a finalement pas été investi par la République en Marche, mais le mouvement ne présente pas de candidat contre lui.

Selon un sondage exclusif pour Atlantico et RMC, La République En Marche est considérée comme le mouvement politique ayant le meilleur projet pour les élections législatives 2017 (39% des Français) devant La France Insoumise (27%) et Les Républicains (24%)

9h10 : Christian Jacob évoque les "petites magouilles, petites ficelles" de la République en marche

Christian Jacob a dénoncé sur Europe 1 les "petites magouilles, petites ficelles" et "l’attitude déplorable de petits politicards" à propos des investitures de la République en Marche concernant les élections législatives.

Il a estimé en outre qu’il n’y a pas de renouvellement dans cette liste. "On y retrouve un beau casting hollandais avec les membres de cabinet et les apparatchiks du parti" a-t-il jugé.

"Emmanuel Macron est totalement empêtré dans les législatives. Il y a un problème de positionnement. Aller de Robert Hue à Alain Madelin a été un atout pour la présidentielle, mais aujourd'hui ça s'est transformé en problème" a indiqué le responsable Les Républicains. Il a soutenu l’idée d’un changement politique dès les législatives. "Si on veut bouger le centre de gravité politique, il faut une majorité de droite et du centre avec comme chef de file François Baroin".

8h52 : "Pas d'accord d'apothicaire avec François Bayrou" justifie Richard Ferrand

Richard Ferrand persiste et signe : "Il n'y a pas eu d'accord d'apothicaire avec François Bayrou". Le secrétaire général d'En Marche ! était l’invité de BFMTV ce vendredi et a commenté la liste pour les législatives, qui a provoqué la colère du patron du Modem. "Nous sommes en train d'opérer la vraie révolution de notre représentation nationale. Nous avons dit : 'Envoyons les meilleurs d'entre nous' pour décider ensemble qui représentera le mieux possible les Français. Il y aura autant de candidats Modem investis par La République en marche que nécessaire. Tant que ce sont les meilleurs candidats. Je dis à François Bayrou : 'Continuons à marcher ensemble et tout se passera bien.'"

Sur le cas Manuel Valls, Richard Ferrand a déclaré : "Nous avons estimé qu'un ancien Premier ministre qui décide de quitter son parti pour demander une investiture à la République en Marche devait être traité avec respect. Mais nous ne voulons pas de passe-droit. Manuel Valls ne répond pas à nos critères, car ne nous voulons pas investir de candidat ayant fait plus de trois mandats."

8h23 :Mounir Mahjoubi - "Le président de la République est le seul à sentir ces grands équilibres"

Au micro de BFMTV, Mounir Mahjoubi, candidat "La République En Marche!" dans la 16e circonscription de Paris, est revenu sur son futur duel prévu contre Jean-Christophe Cambadélis, patron du PS. "Aujourd'hui les habitants du 19e voient plutôt les candidatures de la France insoumise, qui a une candidate de 32 ans, et la mienne", a-t-il indiqué. A propos de la colère de François Bayrou suite à la liste pour les législatives, il a déclaré : "on n'a jamais pensé que ce serait simple ce rassemblement, c'est pour ça qu'on a une commission, la CNI. Avec le Modem, la solution sera trouvée dans les prochaines heures. Concernant le choix d'un Premir ministre qui pourrait venir de la doite, il souligne : "Je n'ai pas d'avis. C'est le choix du président de la République qui est le seul à sentir ces grands équilibres".

7h48 : Alain Juppé, meilleur candidat pour Matignon?