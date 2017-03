EN DIRECT : grandes manœuvres en cours à droite sur le cas Fillon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Des syndicats d'hôtesses et de stewards d'Air France appellent à la grève à partir du 18 mars

Immigration: Berlin et Tunis annoncent la signature d'un nouvel accord

Ecosse: May dénonce l'"obsession" du SNP pour l'indépendance

Immigration: Berlin et Tunis signent un nouvel accord

En savoir plus

Dominique Bussereau, conseiller politique de François Fillon et président de l'Assemblée des départements de France, vient d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'il se mettait "en réserve de la campagne de François Fillon" et qu'il démissionnait "de toutes (ses) fonctions dans son équipe".

"Nous, représentant la majorité des membres du Bureau des Jeunes Avec Fillon, démissionnons de nos responsabilités au sein de la campagne de François Fillon", ont-ils déclaré dans un communiqué. "Nous lui demandons de se retirer de la course afin qu'il puisse défendre son honneur".

Un sondage d'Odoxa risque de donner du grain à moudre aux détracteurs de François Fillon. Il place Alain Juppé (au cas où il remplacerait Fillon comme candidat Les Républicains) en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 25% des intentions de vote, devant Emmanuel Macron (25%) et Marine Le Pen (24%). Si François Fillon se maintient, il serait éliminé dès le premier tour.

Selon les informations du Figaro , Nicolas Sarkozy a reçu deux personnalités très proches de François Fillon : le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, et le président du Sénat, Gérard Larcher. L'objectif de ces rencontres : "sortir de cette impasse", rapporte une source au journal.

13h40 : Nicolas Sarkozy a reçu la visite de Bernard Accoyer et Gérard Larcher

D'après des informations du Point, Virginie Calmels, l'adjointe au maire de Bordeaux et compagne du conseiller de François Fillon Jérôme Chartier, va annoncer son retrait de la campagne de François Fillon. Elle devrait confirmer l'information à 15h.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres