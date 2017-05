EN DIRECT - Gouvernent : François Bayrou, Bruno Le Maire et Nicolas Hulot nommés ministres

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Va-t-il falloir prendre encore son mal en patience ? C’est possible, selon le sénateur de Côte-d'Or, François Patriat. Invité mercredi matin sur BFMTV, ce soutien d'Emmanuel Macron a indiqué : "Emmanuel Macron a une grande vertu, c'est qu'il est souvent en retard !".

Leurs noms reviennent avec insistance : Bruno Le Maire, Jean-Pierre Raffarin ou de Nathalie Kosciusko-Morizet, n’ont pas été avares de compliments envers Emmanuel Macron et pourraient rejoindre le gouvernement d’Edouard Philipe. Par ailleurs, plus de 170 élus de droite ont signé mardi soir un communiqué appelant à "saisir la main tendue" par le président de la République.

Sur franceinfo ce mercredi matin, Cécile Duflot a critiqué le nouveau chef de l'Etat et son Premier ministre qui "n'ont pas le cap de l'écologie", selon elle. Elle a également dénoncé le "lobbying extrême" d'Edouard Philippe pour reculer la fermeture de la centrale à charbon du Havre. L'ancienne ministre du Logement a, en revanche, salué la possibilité que Nicolas Hulot prenne la tête d’un ministère de l’Ecologie. "Je lui fais confiance. Si Nicolas Hulot, avec le poids politique qu'il a, est capable de donner une inflexion, ce sera important. Le risque, c'est qu'il soit un trophée. L'espoir, c'est qu'il arrive à faire changer radicalement les positions."

Initialement prévue mercredi à la mi-journée, la rencontre entre Emmanuel Macron et le président du Conseil européen, Donald Tusk, est décalée dans la soirée pour un dîner. Un choix dicté par "pour des raisons d'agenda" à 20 heures, selon des informations de l'Elysée.

Marlène Schiappa : Secrétaire d'État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes

Christophe Castaner : Secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et Porte-parole du gouvernement

Frédérique Vidal : Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Gérald Darmanin : Ministre de l'Action et des Comptes publics

Agnès Buzyn : Ministre de la Solidarité et de la Santé

Jean-Yves Le Drian : Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Nicolas Hulot : Ministre de la Transition énergétique et solidaire

La cérémonie de passation de pouvoirs entre l'actuel ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, et son successeur, François Bayrou, aura lieu à 17 heures à la chancellerie.

