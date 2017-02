EN DIRECT - François Fillon : "Rien ne pourra me faire changer d'avis, je suis candidat à l'élection présidentielle"

Enlisé depuis le 25 janvier dans l'affaire des soupçons d'emplois présumés fictifs qui pèsent sur son épouse Penelope, François Fillon a tenu ce lundi une conférence de presse à son QG de campagne, à Paris. "Je vais publier sur Internet dans la soirée un tableau des rémunérations perçues par mon épouse, ainsi que ma déclaration telle que je l'ai transmise" à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique "en décembre", a-t-il notamment indiqué.

16h55 : fin de la conférence de presse

"Rien ne pourra me faire changer d'avis, je suis candidat à l'élection présidentielle.

Et je suis candidat pour la gagner."

"Je suis honnête. Et c'est la raison pour laquelle cette accusation m'est tombée dessus comme un coup de tonnerre", assure François Fillon.

"Je présente mes excuses aux Français"

"En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément : je présente mes excuses aux Français (…) Le but de cette opération, c'est d'effacer le choix des électeurs de la primaire qui se sont affranchis du système", poursuit François Fillon.

François Fillon : "Tous les faits évoqués sont légaux et transparents"

"Je ne peux pas accepter les accusations infondées qui me prennent pour cible après 32 ans de vie politique, 32 ans sans aucun problème judiciaire, 32 ans d'éthique irréprochable (…) C'est le candidat la présidentielle de la droite et du centre qui est visé aujourd'hui (...) Tous les faits évoqués sont légaux et transparents (…) Pendant toutes ces années, mon épouse a pris en charge ces taches simples mais nécessaires. C'est elle qui a géré le courriers qu'on m'a adressé, qui a tenu mon agenda. C'est elle qui a travaillé sur mes interventions dans la Sarthe. "Le salaire [de mon épouse] était parfaitement justifié parce que son travail était indispensable à mes activités d'élu", assure François Fillon.

Plus tôt dans la journée, Alain Juppé a définitivement coupé court aux rumeurs sur son éventuel retour comme candidat des Républicains en cas d'abandon de François Fillon. Le maire de Bordeaux a confié avoir "un peu de mal à comprendre d'où viennent ces rumeurs".

"J'ai dit quelle était ma position : clairement et définitivement, c'est non. Et vous me connaissez, non c'est non !", a-t-il ajouté.