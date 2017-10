EN DIRECT - Fonctionnaires : 17,47% des enseignants en grève

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le Nigeria s'inquiète d'une épidémie possible de variole du singe

Plus de 40 véhicules pour les FARE : Le parti de Modibo Sidibé en précampagne ? - Le Matinal - 10 octobre 2017

Donald Trump, Rex Tillerson et les tests de QI

Attaque à Marseille : Anour H., l'autre frère de l'auteur, et sa femme arrêtés en Suisse

Énergie, l’administration Trump persiste et signe

En savoir plus

Environ 130 manifestations et rassemblements sont prévus dans 90 départements ce mardi. Dans la capitale, le cortège partira à 14 heures de la place de la République pour rejoindre celle de la Nation.

Sur Europe 1, Baptiste Talbot, secrétaire général de la CGT Services publics, a promis une mobilisation forte. La mobilisation de tous les syndicats de la fonction publique ? "Cela traduit le caractère inédit et grave de la situation actuelle", estime le syndicaliste pour qui le gouvernement, avec ses mesures, remet "gravement en cause les missions publiques".

8h41 : Le caractère "inédit et grave" de la situation actuelle

Contrairement aux premières informations fournies par la SNCF, les ransports sont bel et bien touchés en région parisienne, notamment le RER B.

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, et le président de la CFTC, Philippe Louis, défileront à Paris, avec les fonctionnaires, ce mardi après-midi.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé ce mardi que le rendez-vous avec les syndicats de la Fonction publique consacré aux salaires aurait lieu le 16 octobre. Dans un communiqué, le ministère a déclaré que ce rendez-vous aurait lieu à 15h30 à l'Hôtel de Cassini".

La moyenne des enseignants mobilisés atteidrait 17,47%. Le taux est de 19,37% dans le premier degré et de 15,89% dans le second degré. Lundi, la FSU avait pourtant indiqué qu'un enseignant sur deux serait en grève.

11h50 : Une participation des enseignements plus faible qu'anticipée

#Manifestation , demain, entre République et Nation via Bastille : consultez notre carte de #circulation ➡️ https://t.co/ZJbsp7uQ3n pic.twitter.com/KfzP2mmpZD

Si le ministère a évoqué des chiffres plutôt faibles de grèvistes, ceux des syndicats sont plus importants : entre 35 et 50% de professeurs sont en grève, ce mardi.

14h : Entre 35 et 50% de professeurs sont en grève, selon les syndicats

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres