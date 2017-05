EN DIRECT - Emmanuel Macron nouveau président de la République

Le second tour de la présidentielle a lieu ce dimanche

A 17h, la participation s'élevait à 65,30%

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont voté dans la matinée

20h : Large victoire d'Emmanuel Macron avec 65.5% des votes

Emmanuel Macron est élu nouveau président de la République avec 65.5% des voix contre 34.5 pour Marine Le Pen selon les estimations Kantar-Sofres Onepoint.

19h18 : "Le Monde" refuse de participer à son tour à la soirée électorale du FN

Le quotidien du soir emboite le pas à Libération en annoncant boycotter la soirée électorale du Front National.

Luc Bronner, directeur de la rédaction explique : "Le Front national a choisi d’exclure des médias, français et internationaux, de la soirée électorale qu’il organise dimanche 7 mai pour le second tour de l’élection présidentielle. "Le Monde" condamne vivement cette attitude qui ne permet pas d’assurer correctement la couverture d’un moment démocratique majeur et qui témoigne, après plusieurs autres incidents, d’une conception dégradée de la liberté de la presse. En solidarité avec les médias concernés, nous avons décidé de ne pas être présent à cette soirée électorale. Cette décision ne nous empêchera pas de continuer à couvrir le Front national avec les mêmes exigences journalistiques."

19h05 : 2000 journalistes accrédités au Louvre pour Emmanuel Macron

2000 journalistes accrédités pour voir Macron, organisation dépassée: du coup c'est le bazar total pour entrer dans le Louvre

19h : Les premiers bureaux de vote ont fermé

Il est 19h les premiers bureaux de vote ont fermé en France métropolitaine. Dans les grandes métropoles (Marseille, Lyon, Paris) les citoyens ont jusqu'à 20h pour se rendre aux urnes.

18h : Comme pour le premier tour, le FN interdit d'accès des médias pour la soirée électorale

Une dizaine de médias ont été interdit d'accès à la soirée électorale du Front National prétextant un "manque de place". Parmi les non gratae on compte Rue89, BuzzFeed, Les Jours, Mediapart, Quotidien, Streetpress, Explicite Politis ou encore Politico. A 16h le quotidien Libération annoncait via un billet boycotter la soirée organisée par le FN "par solidarité" dénoncant des "mesures anti-démocratiques et contraires à la liberté d’informer". Le journal estime que ces mesures "doivent cesser" et fustige "l’intimidation des journalistes dans les meetings".

17h50 : Une enquête judiciaire ouverte après le piratage de l'équipe d'Emmanuel Macron

Une enquête judiciaire a été ouverte après le piratage de l'équipe du candidat d' "En Marche !" assure une source proche de l'enquête à l'AFP pour "accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données" et "atteinte au secret des correspondances". L'enquête aurait été confiée à la Brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information (Befti).

17h40 : L'abstention sur la journée évaluée entre 26 % et 27%

L'abstention pendant cette journée du second tour de l'élection présidentielle est évaluée entre 26% et 27% selon les estimations.

17h34 : Que se passe-t-il au mois de mai après l'élection présidentielle :

Lundi 8 mai : Les résultats définitifs sont annoncés par le ministère de l'intérieur après réception des proc

le ministère de l'intérieur annonce les résultats définitifs

Mercredi 10 mai : proclamation officielle du nouveau président par le Conseil Constitutionnel

Samedi 13 ou dimanche 14 mai : cérémonie de passation des pouvoirs, le mandat de François Hollande s'achève officiellement

Lundi 15 mai : Nomination du Premier ministre par le Président, le poste pourra changer après les élections législatives s'il y a absence de majorité parlementaire

Du 15 au 19 mai : dépôt des candidatures pour les élections législatives

Lundi 22 mai : Début officiel de la campagne pour les législatives

17h15 : une participation finale à 73% ?

Évolution de la participation à 20h00 à la présidentielle depuis 1965 (1er & 2ème tour) #Presidentielle2017

17h : La participation à 65,30% à 17h

Le ministère de l'Intérieur a dévoilé les chiffres de la participation à 17h : 65,30% soit un score en deçà de 2012 où, à la même heure, ce chiffre s'élevait à 71,96%.

Election #Presidentielle2017 65,30 %: taux de participation à 17h pour le 2nd tour en 🇫🇷 métropolitaine (71,96 % en 2012 et 75,11 % en 2007)

16h15 : Nicolas Dupont-Aignan a fini par voter

Il était attendu dans sa mairie de Yerres, Nicolas Dupont-Aignan vient de voter.

Présidentielle 2017: Nicolas Dupont-Aignan a voté à Yerres

Hollande à l'affût des résultats



Crédit : AFP

15h20 : François Fillon a fait procuration, Dupont-Aignan se fait attendre

Les deux candidats malheureux du premier tour se font discrets. François Fillon a préferé donner procuration pour éviter les caméras. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il ne s'est toujours pas montré. Selon son équipe, il devrait voter "dans l'après-midi."

14h35 : le vote des deux candidats

A voté 🗳

14h30 : L'esplanade du Louvre évacuée

L'esplanade du Louvre, à Paris, a été évacuée en début de journée pour "une levée de doutes" concernant un colis suspect. Finalement, l'alerte a été levée. C'est là qu'Emmanuel Macron compte réunir ses soutiens s'il remporte l'élection.