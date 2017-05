EN DIRECT : Emmanuel Macron l'emporterait avec 63% des voix

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mauritanie Mauritanie : l'ex-président Ely Ould Mohamed Vall est mort Le militaire, décédé ce 5 mai d'une crise cardiaque dans le nord du pays, a dirigé la Mauritanie entre 2005 et 2007.

Mention "photo retouchée" et visite médicale pour lutter contre les mannequins trop maigres

48 groupes ultras menacent de ne plus respecter les interdictions de déplacement

Athlétisme: Simbine surprend Gatlin et De Grasse à Doha

La candidate frontiste était l’invitée de RTL ce vendredi matin. Interrogée sur les critiques après sa prestation au grand débat présidentiel, elle s’est défendue." On a parlé d'agressivité, mais la terrible agressivité c'est celle du projet d'Emmanuel Macron. Ma parole n'est que l'écho de la violence sociale qui va exploser dans ce pays". Pour elle, "la terrible violence était celle du projet d’Emmanuel Macron. Il y a deux projets de société : le mien qui est un projet de protection, et le projet de dérégulation d'Emmanuel Macron.. Elle a ajouté qu’elle avait "le monopole de la protection du peuple", tandis que le leader d’En Marche ! était "le candidat de l'oligarchie".

"Est que nous sommes indifférents à une présence politique de vulgarité, de rejet, de rage ? Absolument non". Invitée de France Inter, l’ex-Garde des Sceaux a estimé que "Madame Le Pen n'est ni républicaine, ni démocrate. Avec ses obsessions tribales, elle ne conçoit pas la Nation civique."

Invité d'Europe 1, Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait déjà choisi son Premier ministre, mais ce dernier ne serait pas encore au courant, "puisque c’est dans ma tête" précise le leader d’En Marche !. "Il sera à l’image des engagements que j’ai pris et du portrait chinois que j’ai pu faire. C’est quelqu’un qui aura une expérience dans le champ politique, les compétences pour diriger une majorité parlementaire et les compétences pour animer un collectif gouvernemental qui sera profondément renouvelé". L’ancien ministre de l’Economie a ajouté qu’en cas de victoire, son gouvernement "sera connu après la passation de pouvoir".

Emmanuel Macron enchaîne les soutiens venus de l'étranger. Après Barack Obama qui a appelé à voter pour le leader d'En Marche!, ce dernier a reçu le soutien du président du Conseil italien, Paolo Gentiloni, qui a salué "la poussée européenne" et le regain d'optimisme qui suivrait la victoire de l'ancien ministre.

15h00 : Marine Le Pen, candidate FN au second tour de la présidentielle, a été accueillie par des manifestants aux cris de "Marine rends l'argent!" à Reims où elle effectue vendredi une visite surprise, pour son dernier jour de campagne, de la cathédrale.

18h00 : Emmanuel Macron serait élu président de la République avec 63% des voix dimanche face à Marine Le Pen, créditée de 37% des intentions de vote, selon le sondage quotidien Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNEWS et Sud Radio publiée vendredi.

Des personnalités de la politique, des médias ou de la culture étaient réunies vendredi soir à Paris, autour de Bernard-Henri Lévy , pour mettre en garde contre l'abstention au second tour de la présidentielle.

