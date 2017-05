EN DIRECT : "Emmanuel Macron, c'est du recyclage" tranche Marine Le Pen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Stéphane Le Foll : "Il va falloir se réinventer", affirme dans le Parisien le porte-parole du gouvernement. "Il faudra y réfléchir après les législatives. Dans le moment présent, il faut rester rassemblés et responsables. Sinon, on risque l'éclatement général (…) je pense que c'est la fin du parti tel qu'il a vécu jusqu'ici".

Jean-Christophe Cambadélis : "Bernard Cazeneuve sera notre meneur de jeu", pour les législatives. "Nous allons renouveler notre plateforme et les candidats, dès les législatives. Il y aura de nouveaux candidats".

Nathalie Kosciusko-Morizet : "Il n'y a pas 36 moyens de battre le FN : il faut qu'Emmanuel Macron s'adresse à l'électorat de droite" affirme la députée LR sur France Inter. "Sur la rigueur de la gestion budgétaire, la lutte contre le communautarisme et le terrorisme islamique, Macron doit aller plus loin."

Dans une tribune dans le Monde, l'ancien ministre grec estime que les "électeurs progressistes français ont toutes les raisons d’être en colère contre Emmanuel Macron (…) Néanmoins, il n’en est pas moins scandaleux pour tout progressiste que de renvoyer dos-à-dos Le Pen et Macron."

Selon les informations du Monde, Emmanuel Macron restera à son QG ce mardi et ce mercredi pour préparer son débat.

Selon un sondage Ipsos / Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, Emmanuel Macron emporterait le second tour avec 60% des voix.

"Il n'est pas mauvais que ce soit les mêmes références et les mêmes mots qui se trouvent dans la bouche de deux candidats de droite dont j'ai toujours pensé qu'ils étaient plus proches qu'on voulait bien le dire", explique-t-il sur France Info.

"Emmanuel Macron ne cherche même plus à dissimuler son véritable projet : faire réélire les socialistes qui ont largement contribué à la ruine du pays depuis cinq ans" a écrit la candidate du Front national sur son blog. "De Ségolène Royal à Robert Hue, d'Édith Cresson à Alain Minc, de Jacques Attali à Daniel Cohn-Bendit, les amis de M. Macron représentent le pire du système depuis des décennies. C'est la continuité parfaite des idées et des politiques que les Français rejettent."

Le candidat d' "En Marche" s'est dit prêt à investir l'ancien Premier ministre aux législatives, à condition que ce dernier "abandonne l'étiquette PS". Pas question toutefois de lui offrir un poste de ministre, "question de renouvellement". Pas certain que l'intéressé soit sensible au geste...

Lors d'un "discours aux parlementaires" mardi, François Fillon a appelé les électeurs LR à "ne pas se jeter dans le vide" et à "faire preuve de bon sens" concernant le deuxième tour de l'élection présidentielle. Au soir de sa défaite, il avait déjà appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen.

Le résultat de la consultation des Insoumis a été donné, les militants de Jean-Luc Mélenchon s'expriment aux 2/3 en faveur de l'abstention, du vote blanc ou nul. Les électeurs, eux, plébiscitent à 44% Emmanuel Macron au second tour selon un sondage Elabe pour BFMTV.

L'ancien secrétaire général de l'Elysée, Frédéric Salat-Baroux a estimé dans une tribune au journal l'Opinion que "le premier acte de la reconstruction de la droite est le vote Macron". L'actuel avocat et gendre de Jacques Chirac a enfoncé le clou en déclarant que "L’intérêt de la France, notre honneur républicain, notre capacité à pouvoir nous rebâtir demain commandent de dire aujourd’hui haut et clair : aucune voix de droite ne doit manquer à Emmanuel Macron".

Bernard Cazeneuve est arrivé au meeting PS de soutien à Emmanuel Macron à Dijon en présence de Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane le Foll et François Rebsamen, maire de la ville.

Emmanuel Macron est l'invité du 20h de Fr2 de David Pujadas et Marine Le Pen s'exprimera elle au 20h de TF1

