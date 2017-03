EN DIRECT - "L'Émission politique" : suivez l'intervention de François Fillon

>>>> À lire aussi : Fenêtre de tir : la semaine où François Fillon pourrait sauver sa campagne

François Fillon évoque son programme économique : "Je veux relancer la dynamique de compétitivité"

"Depuis 20 ou 30 ans on a essayé de faire une politique qu'on jugeait la plus juste dans l'immédiat, la plus susceptible de donner des voix. Je veux mettre fin à cette situation qui a conduit à 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres en relançant la dynamique de compétitivité (…) Chez nos voisins, la fiscalité du capital est à peu près à 30%. Chez nous elle est environ à 60-70%. On doit baisser la fiscalité du capitale, et on le fait en baissant la fiscalité sur ceux qui ont du capital", a développé le candidat.

François Fillon évoque l'existence d'un "cabinet noir" à l'Élysée et s'attaque frontalement à François Hollande

"Il y a un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau dont j'ai pu lire les bonnes feuilles et qui explique comment Hollande fait remonter les écoutes judiciaires à son bureau, comment il est au courant des moindres faits, des filatures y compris.

On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, ce cabinet noir (…) Je demande qu'une enquête soit ouverte. Dans l'histoire récente, un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité", a déclaré François Fillon.

François Fillon répond à la question David Pujadas sur sa situation financière : "Vous êtes un homme d'argent ? Un homme frustré car il n'a pas assez d'argent ?"

"Cela fait deux mois que la presse déverse des torrents de boue sur moi (…) J'ai été élu à 27 ans. Cela fait 36 ans que je me consacre à la chose publique. J'ai été maire, réélu trois fois. Est-ce qu'une seule fois on a mis en chose mon intégrité, ma capacité à prendre des décisions ? J'ai été ensuite président d'une région. Est-ce qu'il y a eu un soupçon ? Jamais. Ensuite, j'ai été ministre pendant plus de 10 ans. Est-ce qu'une seule fois il y a eu des soupçons ? Jamais", s'est notamment défendu l'ancien Premier ministre.

"Tout d'un coup, je deviens un personnage sulfureux, pour tout dire, corrompu. C'est l'image qui a été véhiculée depuis des jours et des jours. C'est une image qui me blesse, dont je ne me reconnais pas et qui m'a souvent fait penser à Pierre Bérégovoy. J'ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité", a-t-il ajouté.

Au lendemain de l'attaque perpétrée à Londres, François Fillon aborde en premier lieu la question du terrorisme : "Je voudrais dire ma solidarité avec le peuple britannique, frappé par ces attaques barbares. C'est la démonstration que nous sommes face à une guerre qui va durer longtemps", a tout d'abord déclaré le candidat.

"On ne peut pas être les gendarmes du monde. On n'en a ni la dimension ni la légitimité. Par rapport à nos capacités militaires, la vérité c'est qu'il faudrait que nous soyons épaulés par d'autres pays européens", a-t-il poursuivi, estimant qu'une plus grande prudence était nécessaire avant d'"engager nos forces partout dans le monde".

"Il faut mettre nos frontières en sécurité et mettre un terme aux activités sur notre territoire qui ont le même discours que les terroristes : les salafistes, les Frères musulmans".

Selon le dernier baromètre Ifop-Fiducial réalisé jeudi 23 mars pour Paris Match, CNews et Sud Radio, François Fillon est toujours crédité de 18% d'intentions de vote au premier tout, derrière Marine Le Pen (25%), et Emmanuel Macron (26%).