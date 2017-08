EN DIRECT - Catalogne : Alcanar, Barcelone et Cambrils frappées par le terrorisme

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Cinq personnes dans une voiture ont foncé dans des passants, dans la ville balnéaire de Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone. Six personnes ont été blessées dont deux gravement. Le véhicule s'est ensuite heurté à la police. 4 passagers ont été immédiatement abattus et le cinquième par la suite. Ils portaient tous de fausses ceintures d'explosifs

Ce vendredi à 10, le bilan du double attentat de Barcelone et Cambrils s'élevait à 13 morts et une centaine de blessés.

