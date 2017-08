EN DIRECT - Barcelone : une fourgonnette percute la foule dans le centre-ville, la police parle d'une "attaque terroriste"

18h35 : D'après l'administration régionale, au moins deux personnes sont mortes après l'attaque de la fourgonnette.

18h21 : Le consulat français a mis en place un numéro d'urgence

Le consulat français a mis en place un numéro d'urgence : (00 34) 93 270 30 35.

Alors que la police espagnole a demandé aux internautes de ne pas montrer les victimes, et de ne pas diffuser les photos de blessés, les services d'urgence de Catalogne demandent, de leur côté, en plusieurs langues, aux personnes présentes sur les lieux d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer et rassurer leurs proches, afin de libérer "les lignes téléphoniques".

18h10 : Anne Hidalgo réagit sur Twitter

La maire de Paris a dénoncé le terrorisme "odieux et lâche" dans un tweet.

18h06 : Deux suspects retranchés ?

d'après le quotiden espagnol El Pais, deux suspects se seraient réfugiés dans un bar du quartier Raval

17h 50 : Le terrorisme frappe Barcelone

Une fourgonnette a percuté la foule à Barcelone dans le quartier très touristique des Ramblas, ce jeudi, en fin d'après-midi. La police catalane évoque plusieurs blessés et confirme qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Dans plusieurs vidéos visibles sur Internet, on voit les commerçants de la zone tirer leurs rideaux et des passants courir dans les rues.