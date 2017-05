EN DIRECT - "Vous aurez droit à une surprise pour les législatives, nous les gagnerons" affirme Baroin

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent ce soir pour le débat d'entre deux tours

Le candidat d'En marche est toujours largement favori dans les sondages

De son côté, François Baroin va mener les législatives pour les Républicains

---------------------------EN DIRECT----------------------------

10h : "le rôle de l'Eglise est, plus que jamais, de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre candidat"

Le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Georges Pontier a assuré que l'Eglise catholique ne prendrait pas position dans cette élection. "Le rôle de l'Eglise est, plus que jamais, de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre candidat."

9h50 : l'appel du pied du FN aux "insoumis"

"Le projet de @MLP_officiel résonne chez les "Insoumis" car elle est la candidate du peuple, et #Macron celui du libéralisme." @LCP — W.

de SAINT JUST (@wdesaintjust) 3 mai 2017

9h25 : "Macron, je ne peux pas le soutenir" explique Henri Guaino

Sur LCP, le député gaulliste refuse d'apporter son soutien à Emmanuel Macron qui incarne "tout ce contre quoi il s'est battu en politique."

9h15 : "Ni poste, ni honneur, je ne veux rien" assure Villepin

L'ancien Premier ministre, soutien d'Emmanuel Macron, assure qu'il ne brigue aucun poste. "Ni poste, ni honneur, je ne veux rien" assure-t-il sur RMC et BFMTV. Il est, par ailleurs, revenu sur le second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, en 2002. "En 2002, le peuple français était debout, Jacques Chirac n'a pas eu à livrer combat" souligne-t-il, rappelant que "Jacques Chirac avait refusé le débat en 2002 car il était très conscient du piège tendu par le Front national."

9h05 : "Ne jouons pas la démocratie à la roulette russe" affirme Vallaud-Belkacem

"Mon sentiment surtout, et c’est une différence majeure avec 2002, c’est que des digues politiques et culturelles entre le champ républicain et le FN n’ont cessé de sauter ces dernières années" explique la ministre dans Libération. "C’est vrai pour notre génération, encore plus chez les plus jeunes. C’est pour cela que nous sommes dans une zone de danger absolu. Ne jouons pas la démocratie à la roulette russe."

9h : "un vote blanc ne sera jamais président de la République" martèle Estrosi

"Mardi, on nous a imposé un communiqué avec lequel je n’étais pas forcément en harmonie, puisque l'on ne voulait pas prononcer le nom d’Emmanuel Macron. Mais au moins il était dit explicitement que l’on s’opposerait à l’élection de Marine Le Pen. Le lendemain, l’un des responsables de notre formation expliquait [Laurent Wauqiez, ndlr] qu’on pourrait aussi le faire par le vote blanc. Mais, que je sache, un vote blanc ne sera jamais président de la République !" a-t-il déclaré sur Europe 1.

8h50 : "Sous-entendre que nous participerions à la montée du FN est inacceptable" tranche Alexis Corbière

Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon rejette toute forme de "ni-ni" dans le duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. "Ce n’est pas le ni-ni, deux tiers des Insoumis n'ont pas envie de sacrer Macron" tranche-t-il sur France Inter. "Sous-entendre que nous participerions à la montée du FN est inacceptable. Je ne veux pas qu’on laisse nous dire : vous êtes des salauds.”

8h25 : Christine Boutin appelle à voter pour Marine Le Pen

59% pour #EM et 49% pour #MLP! Pour baisser le score d'EM il ft prendre l'autre bulletin:l'abstention & le Blanc ne diminueront pas le score — christine Boutinن (@christineboutin) 3 mai 2017

8h20 : Fillon veut-il faire invalider les élections ?

Robert #Bourgi, proche de François #Fillon : "Je crois qu'il a en tête de faire invalider les élections" pic.twitter.com/lFiuwqzFhX — CNEWS (@CNEWS) 3 mai 2017

8h10 : Macron 59% - 41% Le Pen

Dans les sondages, Emmanuel Macron mène encore largement la danse. Selon le sondage du Cevipof menée par Ipsos Sopra-Steria auprès de 13 742 personnes, le candidat d'En marche obtiendrait 59% des voix contre 41% pour Marine Le Pen. Mais comme le précise Le Monde, il ne s'agit pas d'un vote d'adhésion. "Une nette majorité (60 %) des électeurs qui ont l’intention de voter pour lui déclarent le faire par défaut, contre 40 % seulement par adhésion" souligne le journal.

8h05 : "Vous aurez droit à une 3e surprise pour les législatives, nous les gagnerons" affirme Baroin

Le nouveau chef de file des Républicains pour les législatives se montre confiant, sur RTL. "Vous aurez droit à une 3e surprise pour les législatives, nous les gagnerons" affirme-t-il. Il promet d'ailleurs d'exclure tous ceux qui se rapprocheraient du FN ou d'En Marche d'ici les élections.

"Macron a gagné la bataille de l’ambiguïté, il perdra la bataille de la clarté", dit @francoisbaroin dans #RTLMatin avec @EliMartichoux pic.twitter.com/wvnXzcep7q — RTL France (@RTLFrance) 3 mai 2017

8h : "Mon devoir est de dire que Macron et Le Pen ce n'est pas pareil mais ce n'est pas facile à dire" affirme Valérie Pécresse

La présidente de la région Ile-de-France se montre exigeante envers Emmanuel Macron, sur France 2, avant le grand débat. "C'est un débat important, j'attends d'Emmanuel Macron qu'il donne des garantis pour le pacte républicain" assène-t-elle. "J'attends d'Emmanuel Macron qu'il rassure sur le communautarisme, la montée de l'islamisme radical (...) Mon devoir est de dire que Macron et Le Pen ce n'est pas pareil mais ce n'est pas facile à dire."

7h55 : un débat inédit

C'est la première fois qu'un candidat du Front national participe au débat de l'entre deux tours, puisque Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen en 2002. C'est aussi la première fois que les deux grands partis sont absents.

7h50 : Nicolas Dupont-Aignan critique "les idiots utiles du système"

Le député-maire de Yerres n'a pas mâché ses mots face à ceux qui ont manifesté devant sa mairie. "En démocratie, chacun a le droit de dire ce qu’il pense mais aussi d’appeler à voter pour qui il veut" affirme-t-il au Parisien. "Tous ces gauchistes qui viennent en bus protester devant ma mairie feraient mieux de protester contre M. Macron, qui va leur faire une loi Travail bis. Ce sont les idiots utiles du système."

7h50 : vers une scission des Républicains ?

Le Canard enchaîné affirme que Raffarin, Estrosi, Bertrand, NKM veulent quitter LR, après les législatives, pour fonder un nouveau parti. — Frédéric Says (@FredericSays) 3 mai 2017

7h45 : Yanis Varoufakis ne "comprend pas" Mélenchon