EN DIRECT - Attaques dans l'Aude : deux personnes ont été placées en garde à vue

Au lendemain des attaques dans l'Aude, le bilan s'élève à quatre morts et plusieurs blessés

La compagne de l'assaillant a été placé en garde à vue, tout comme un de ses amis

L'Etat islamique a revendiqué l’attaque

La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l’affaire

12h11 : le gendarme Arnaud Beltrame "tombé en héros"

La classe politique salue la mémoire du gendarme décédé des suites de ses blessures infligées par le terroriste de l'Aude. Dans un communiqué, Emmanuel Macron a appelé «chaque Français à honorer la mémoire» de cet homme de 45 ans.

11h50 : le profil de l'assaillant

Né au Maroc le 11 avril 1992, habitant de Carcasonne, Radouane Lakdim était "fiché S depuis 2014" à cause de sa radicalisation et de ses liens avec la mouvance salafiste et "connu de la justice pour des faits de droits commun", notamment pour port d'armes et consommation de stupéfiants.

Il avait été incarcéré un mois en août 2016. "Il est passé à l’acte brusquement", a déclaré le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb

Le résumé des dernières heures

Un homme nommé Radouane Lakdim a été abattu par des militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) alors qu’il s’était retranché dans un supermarché Super U de Trèbes, à 10 kilomètres de Carcassonne. Peu avant, il avait braqué une voiture et attaqué quatre CRS qui revenaient d'un jogging. L’attaque a fait quatre morts – dont trois dans le supermarché, notamment le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui a succombé à ses blessures samedi 24 mars. Plus d'une dizaine de blessés sont également à déplorer.

La compagne de Radouane Lakdim a été placée en garde à vue vers 19 heures ce vendredi, du chef d’association de malfaiteur en lien avec une entreprise terroriste. Par ailleurs, un mineur né en 2000 a été placé cette nuit en garde à vue dans le cadre de l'enquête.