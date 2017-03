EN DIRECT - Attaque à Londres : l'État islamique revendique l'attentat

L'enquête se poursuit après l'attaque terroriste qui a frappé Londres mercredi après-midi. Un nouveau bilan, revu à la baisse, fait état de quatre morts, dont l'assaillant, et 29 blessés, selon les autorités britanniques.

13h40 : l'État islamique revendique l'attaque

L'organisation État islamique a revendiqué l'attentat qui a fait trois morts à Londres, par le biais de son organe de propagande Amaq.

"L'auteur de l'attaque d'hier devant le parlement britannique à Londres est un soldat de l'Etat islamique, et il a mené cette opération en réponse aux appels à viser les ressortissants des pays de la coalition", peut-on lire dans le communiqué d'Amaq.

13h25 : Elizabeth II témoigne sa "profonde sympathie" aux victimes d'un "horrible" attentat

"Mes pensées et mes prières, ainsi que ma plus profonde sympathie, vont à tous ceux qui ont été affectés par l'horrible violence" de l'attentat de mercredi, a écrit dans un message la reine, qui a annulé une visite prévue pour inaugurer les nouveaux locaux de Scotland Yard.

13h01 : la reine s'exprime pour la première fois

Elizabeth II a régi par un communiqué à l'attaque de la capitale britannique "Mes pensées, mes prières et ma plus profonde sympathie vont à tous ceux qui ont été affectés par la terrible violence d'hier" a-t-elle déclaré.

12h30 : l'homme était connu des services de renseignements

La Première ministre britannique n'a pas révélé l'identité de l'assaillant mais elle a affirmé qu'il est né en Grande-Bretagne, qu'il avait fait il y a quelques années l'objet d'une enquête par le MI5 liée à l'extrémisme violent.

"We are not afraid"- PM Theresa May addresses UK Parliament after yesterday's #Westminster attackhttps://t.co/VFlC1CtTqp pic.twitter.com/hpaFyIucHC

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23 mars 2017