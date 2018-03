En Chine, utiliser un ticket de train expiré peut vous faire interdire de prendre l'avion

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Alerte météo: Temps froid et fortes rafales de vent de mardi à jeudi

Mali: le Canada s'engage avec hélicoptères et Casques bleus à la Minusma

Ces restrictions concerneraient déjà 7 millions de Chinois selon The Verge. Un scénario qui commence sérieusement à ressembler à une vraie dystopie pour télévision, M. Xi Jinping.

Tout est désormais prétexte à voire cette note baisser : donner de fausses informations sur le terrorisme, causer des problèmes sur les vols, utiliser un ticket de train expiré, présenter des excuses "non sincères"…

En Chine, il existe depuis 2014 une note sociale que le gouvernement attribue à chaque citoyen chinois. Ce système, toujours en cours de mise en place, devrait être opérationnel en 2020. Pour l'heure, il prend en compte le casier judiciaire, mais aussi toutes les possibles incivilités : garer son vélo au mauvais endroit, fumer dans un lieu public, proférer des grossièretés sur la voie publique… Sont aussi concernées la situation financière, les opinions politiques… enfin tous les faits et geste, en somme.

