En cavale depuis 7 ans, ce braqueur s'est rendu à la police

En septembre 2011, David Gras avait fait parti de l'équipe qui avait attaqué à l'explosif la société de transport de fonds Témis à Orly. Il avait à l'époque dérobé plus de 8,2 millions d'euros. Lors de l'opération, un des convoyeurs de fond avait été tué, un passant avait été pris en otage et les assaillants avaient tiré sur les forces de l'ordre avant de prendre la fuite et de disparaitre dans la nature.

Pendant 7 ans, nul n'a su où se trouvait David Gras, même s'il était tout en haut de la liste des criminels recherchés.

La police n'aura pas réussi à retrouver sa trace : il a décidé, pour des raisons pour l'instant inconnues, de réapparaitre en 2018 dans le commissariat de police de Douais. Il est déjà retenu en détention. Comme il a fait opposition à son jugement, il devra être jugé à nouveau pour les mêmes faits.