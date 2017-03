En cas de retour d'Alain Juppé, François Bayrou continuera à soutenir Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Fillon s'en remet à ses partisans et à la droite

Top 14: Le Racing 92 et Toulon, finalistes en péril

Orages et vents violents : vigilance orange étendue à 33 départements

Fillon harangue ses partisans et renvoie sa famille politique "à son examen de conscience"

Ligue 1: Marseille cartonne Lorient et met la pression sur Bordeaux

Deutsche Bank va augmenter son capital et modifier sa structure

En savoir plus

Alain Juppé, "c'est quelqu'un que j'estime, que j'aime, que j'ai soutenu et attendu", a déclaré François Bayrou dans l'émission Dimanche en Politique de France 3 Aquitaine, diffusée ce dimanche 5 mars. "Pour autant, je ne change pas de position. Je ne reviendrai pas en arrière sur ce sujet, naturellement", affirme-t-il. "Moi j'ai de la stabilité dans les choix que je fais", assure le maire de Pau.

Mais que se passerait-il si, finalement, Alain Juppé devenait un recours de la droite et remplaçait François Fillon ?

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres