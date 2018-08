En Belgique, la "fin de vie" concerne aussi les enfants

Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, des docteurs belges ont administré une injection létale à trois enfants, selon un rapport publié le 17 juillet dernier en Belgique. Le plus âgé avait 17 ans, ce qui n'est malheureusement pas exceptionnel, les Pays-Bas autorisant les euthanasies pour les plus de 12 ans. En revanche, l'euthanasie d'enfants de 9 et 11 ans est une première mondiale. Le premier enfant avait une tumeur au cerveau, le second une fibrose cystique. Si ces maladies sont indéniablement fatales, elles peuvent être traitées pour rendre la vie du jeune patient supportable et lui permettre de profiter de ses jeunes années.