En Auvergne, François Fillon se compare à Vercingétorix

Après le "nos ancêtres les Gaulois" ravivé par Nicolas Sarkozy pendant la primaire de la droite, c'est au tour de François Fillon de faire appel à l'Histoire. A quinze jours du premier tour de l’élection présidentielle, le candidat de la droite était vendredi soir à Clermont-Ferrand, où il a prononcé devant près de 3000 sympathisants.

"J’appécie d’être à quelques kilomètres d’un lieu historique : le plateau de Gergovie. Là bas, il y a quelques siècles, un rebelle gaulois infligea une défaite magistrale à Jules César pourtant favori des sondages", a-t-il lancé à la foule.

Cette comparaison, si elle a fait son effet dans la salle, a été moquée sur les réseaux sociaux. En effet, Vercingétorix finit sa vie prisonnier de César...

Dans ce discours consacré aux problèmes des zones rurales (les déserts médicaux, la fermeture des commerces de proximité...), il a salué l’appui que lui donne Nicolas Sarkozy et s'est permis quelques envolées dignes de l'ancien président : "C’est aux étrangers qu’il revient de faire l’effort d’intégrer la France […] et non à la France de se plier à des coutumes non conformes à son pacte républicain", a-t-il dit. Il a aussi expliqué que l’école devait aussi servir à "apprendre le goût d’être français et fier de l’être".

L’Auvergne était le dernier tour de chauffe pour le candidat des Républicains avant le grand rassemblement prévu dimanche à Paris.