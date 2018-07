En Angleterre, un think tank ouvre la porte aux bébés génétiquement modifiés

Le Nuffield Concil on Bioethics, organisme indépendant très influent en Angleterre - où il n'existe pas d'organisme national en la matière - s'est déclaré favorable à la création de bébés génétiquement modifié.

Le Royaume-Uni, patrie de Charles Darwin, est historiquement à la pointe de la lutte eugéniste, mais une telle mesure représenterait un vrai pas en avant vers un monde génétiquement contrôlé. Si le réservoir d'idée affirme ne pas appeler à légaliser sur le sujet, il a déclaré que la question allait un jour ou l'autre se poser, et qu'il fallait commencer à réfléchir sur la manière dont on voulait concevoir cette évolution. Les progrès très importants fait avec la découverte du Crispr-Cas9 permettrait de sélectionner et modifier les génomes des enfants pour leur éviter d'être malade ou atteint d'un handicap.

Ce sont ces cas "médicaux" qui ont été mis en avant par le think tank, qui considère que des modifications seraient alors souhaitables pour le bien de l'enfant.

Le débat fait cependant rage entre ceux dans la communauté scientifique qui considèrent que cela ferait planer un risque de darwinisme social classant génétiquement les gens entre riches génétiquement et pauvres génétiquement, et ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de différences.