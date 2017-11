En Allemagne, la grosse bombe de la Seconde Guerre Mondiale n'était qu'une courgette

Ce vendredi 3 novembre, la police de Bretten a reçu un coup de téléphone d'un habitant qui a cru avoir trouvé une bombe de la seconde guerre Mondiale qui n'avait pas explosé. Immédiatement la police est intervenue chez cet homme de 81 ans. La surprise a été de taille. Non seulement ce n'était pas une bombe mais l'habitant a pris comme tel…Une grosse courgette de 40 cm et de 5kg. Elle "ressemblait vraiment à une bombe" décrit la BBC. Heureusement e pot aux roses a été découvert avant que les services de déminage ne soient appelés et la courgette " a dû être jetée par un inconnu au-dessus de la haie du jardin de l'habitant, qui a finalement pris soin de retirer le légume lui-même" comme l'explique la police.

En Allemagne, des bombes datant de cette époque sont encore fréquemment découvertes. A Francfort en septembre, c'est 70 000 personnes qui ont dû être évacuées après la découverte d'une bombe anglaise de 1,4 tonnes.

Plus de peur que de mal donc.