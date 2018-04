En Allemagne, la Bavière impose le crucifix dans des bâtiments publics

En Allemagne, l'Etat de Bavière a décidé d'imposer des crucifix dans les halls d'entrée de ses bâtiments publics, alors que les croix sont déjà présentes dans les salles de classes et les tribunaux. La mesure entrera en vigueur au mois de juin, mais ne concernera que les propriétés de l’Etat bavarois et non les lieux municipaux ou fédéraux, rapporte la BBC.

Selon le ministre-président de Bavière, Markus Söder, cette décision se fait dans un processus de "reconnaissance d'identité".

Installer des crucifix est "l’expression d’une empreinte historique et culturelle" a-t-il estimé. Avant d'ajouter : "La croix représente des valeurs comme la charité, la dignité humaine et la tolérance" et fait partie des symboles de "l'identité bavaroise".

La décision a suscité la polémique outre-Rhin, des responsables politiques accusant Markus Söder de diviser la population et d'exploiter la religion à des fins partisanes. A l'automne prochain, le CSU - le parti au pouvoir en Allemagne - devra se frotter à un scrutin très délicat en Bavière, face notamment à une extrême droite qui progresse de mois en mois.