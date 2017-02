En Algérie, Emmanuel Macron qualifie la colonisation de "crime contre l’humanité"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

L'ancien ministre de l'Economie a poursuivi: "La colonisation fait partie d’un passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l’égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. La France a installé les droits de l’Homme en Algérie, mais elle a oublié de les lire". Il a cependant ajouté : "Tout en reconnaissant ce crime, je ne veux pas qu’on tombe dans la culture de la culpabilisation sur laquelle on ne construit rien".

Certain ont voulu faire cela en France, il y a dix ans. Jamais vous ne m’entendrez tenir ce genre de propos. J’ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime contre l’humanité."

"Nous devons présenter nos excuses à celles et ceux qui ont subi la barbarie ", a-t-il indiqué à la chaîne Echourouk ."Je pense qu’il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation.

Dans un entretien accordé à une chaîne de télévision algérienne mardi, Emmanuel Macron est revenu sur ses propos controversés sur la colonisation tenus en novembre. En novembre dernier, il soutenait au Point: "Oui, en Algérie, il y a eu la torture, mais aussi l’émergence d’un État, de richesses, de classes moyennes, c’est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie". Ce mardi, le discours était très différent.

