En 30 ans, plus de 75% des insectes auraient disparu en Europe

On parle beaucoup des abeilles… mais elles ne seraient pas les seules en danger. D’après une étude publiée mercredi dans la revue Plos One, la biomasse des insectes volants (qui correspond à la masse totale des insectes volants) a diminué de plus de 75% en près de trente ans en Allemagne.

Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont travaillé durant 27 ans dans des zones protégées outre-Rhin, dans 63 réserves naturelles, à l’aie de pièges à insectes.

Aucune certitude n’est avancée quant aux raisons de cette diminution, qui a été observée quels que soient les changements météorologiques, l'utilisation des sols ou les caractéristiques de l'habitat. Mais les chercheurs, depuis 1989, soupçonnent les pesticides agricoles.

Les scientifiques pensent également que les conclusions de leur travail peuvent s’appliquer à une large partie de l’Europe… et tirent le signal d’alarme. "Alors que des écosystèmes entiers dépendent des insectes pour la nourriture et la pollinisation, on peut s'inquiéter d'un déclin des populations d'oiseaux et de mammifères qui s'en nourrissent" note Caspar Hallmann, entomologiste à l'université Radboud.