En 2017, les opérations en clinique coûteront plus cher

Les complémentaires santé vont abaisser d'un cran le remboursement des dépassements d'honoraires, le fixant à partir du 1er janvier 2017 à 100% du tarif de la Sécurité sociale. Ce changement, qui arrive dans le cadre de la réforme dite des "contrats responsables", fera que dans de nombreuses cliniques plus de dépenses resteront à la charge des patients, même ceux qui ont une bonne mutuelle, comme le rapporte 60 millions de consommateurs dans une grande enquête, qui a compilé les données de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).

De cette investigation, il ressort que sur les 14,5 millions d’interventions réalisées en clinique en 2015, 4 millions ont donné lieu à des dépassements d’honoraires, soit environ un tiers.

Ce chiffre est en hausse de 30% en quatre ans. Les opérations les plus touchées sont les extractions de varices, le nerf carpien, le ligament croisé, mais encore la cataracte, la pose de prothèse de hanche ou encore l'accouchement et l'ablation de tumeurs du sein. Les prix varient beaucoup d'une région à l'autre, avec le plus de dépassements d'honoraires dans les grandes villes, notamment Paris, Lyon, Strasbourg et Grenoble.