Emplois fictifs aux FN : les enquêteurs auraient eu accès à des documents "compromettants"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bacsinszky et Hingis calent en finale

Nice: un homme "agité et menaçant" interpellé à la sortie d'une église – L'Express

En savoir plus

"Voici les modifications à apporter aux différents contrats, suite à la réunion qui a eu lieu à Strasbourg (...) Wallerand, Marine demande que vous informiez les salariés" affirme ce courrier. Il décrit un système de des "vases communicants pour ne pas dépasser le budget de 21 209 euros de dotation" qu'obtient chaque eurodéputé pour ses assistants parlementaires : "CDI de Yann (Maréchal Le Pen, chargée des grands événements au FN) sur BG (Bruno Gollnisch) à partir du 1/5/2012. Pas possible de la mettre sur autre contrat." Un tableau joint montre "les noms d’une vingtaine de députés" avec "le niveau de crédit consommé."

Les "affaires" continuent au Front national. Alors que sa présidente Marine Le Pen pourrait être convoquée par le Parlement européen, la première semaine de mai, dans le cadre de la levée de son immunité parlementaire, l'AFP et le JDD révèlent que les enquêteurs sont en possession de documents "compromettants" dans cette affaire d'emploi supposés. Il s'agit en fait d'un email, daté du 13 septembre 2012, envoyé par Charles Van Houtte, administrateur au Parlement européen pour le compte du Front national au trésorier Wallerand de Saint-Just et à un cabinet d'experts-comptables qui sert de tiers-payant pour les salaires d'assistants parlementaires.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres