Emplois fictifs au FN : Marine Le Pen convoquée devant le Parlement européen avant le 7 mai ?

Voilà qui pénaliserait certainement la présidente du Front national si cette dernière se qualifie pour le second tour. Laura Ferrara, membre du Mouvement 5 étoiles (M5S), parti eurosceptique italien, et vice-présidente de la commission des affaires juridiques du Parlement européen estime que Marine Le Pen pourrait être convoquée pour une audition "à la première date possible en mai", c'est-à-dire avant le second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai prochain. Mais cette dernière peut refuser de s'y rendre.

C'est probablement d'ailleurs son intention puisque la députée européenne a déjà évoqué son immunité parlementaire pour ne pas se rendre aux convocations de la police puis du juge en France dans l'affaire des emplois présumés fictifs au Front national. Les juges ont d'ailleurs réclamé la levée de son immunité parlementaire, une procédure qui pourrait durer plusieurs mois.