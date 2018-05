Emploi : comment la "Garantie jeunes" est devenue un réel succès

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

Cet accompagnement porterait ses fruits : la part des jeunes ayant trouvé un emploi est de 36,3 %, alors qu'elle serait de 29,2 % généralement pour cette population. Les échecs seraient particulièrement limités, avec seulement 13% de taux de rupture. D'après un rapport d'évaluation publié en février 2018 portant essentiellement sur la phase d'expérimentation avant 2017, l'impact sur le taux d'emploi serait "positif et très significatif" 16 mois après l'entrée dans le dispositif. Ce dernier reste néanmoins perfectible et le gouvernement actuel poursuit son travail pour affiner certains points, notamment la sélection des jeunes.

"Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés de manière intensive et collective et bénéficient de mises en situation professionnelle" précise le site du Ministère du Travail. Le tout accompagné d'une aide financière (480€ au maximum) pour faciliter les démarches.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres