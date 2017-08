Emmanuelle Cosse galère pour retrouver un emploi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pourtant, Emmanuelle Cosse est conseillère régionale d'Ile de France. Un mandat qui ne l'occupe pas à plein temps, ne suffit pas à la nourrir, mais lui permet de rester dans l'action, indique le journal. Elle siège depuis 2010 "et, contrairement à Benoît Hamon, je ne l'ai pas oublié", souligne-t-elle. Les indemnités touchées par les conseillers régionaux des régions de plus de 3 millions d'habitants (région Ile-de-France, région PACA...) sont fixées à 2661 euros bruts par mois, rappelle-t-on.

Elle estime nécessaire la création d'un statut de l'élu "afin de permettre des va-et-vient entre le public et le privé" et éviter de se retrouver face au chômage, en cas d'alternance par exemple...

Elle qui cherche un emploi dans le secteur du bâtiment "se retrouve à postuler auprès d'individus qu'elle a directement côtoyés lorsqu'elle les chapeautait Rue Saint-Dominique", écrit le journal. "C'est compliqué de m'avoir comme employée quand on m'a eue comme ministre", reconnaît-elle.

Alors que François Fillon rejoint le secteur de la finance et que Jean-Pierre Raffarin devient chroniqueur à la télévision, l'ancienne ministre n'a toujours pas trouvé de point de chute, à tel point que "le photographe a toutes les peines du monde à la faire sourire", souligne le Figaro qui détaille sa galère pour retrouver un job.

