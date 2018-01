Emmanuel Maurel sera candidat à la tête du PS

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

C'est le cas de Emmanuel Maurel, député européen et ancien attaché parlementaire de Jean-Luc Mélenchon dans les années 90. Il avait déjà brigué la tête du parti en 2012 mais avait été battu par Harlem Désir, recueillant malgré tout 28% des voix. Soutien d'Arnaud Montebourg puis de Benoit Hamon, il refuse cependant qu'on lui colle l'étiquette de représentant de l'aile gauche. En revanche, il plaide pour que le PS redevienne un authentique parti de gauche et pour tourner la page Hollande. Lui qui faisait parti des frondeurs devra affronter certainement un de ses anciens alliés regroupés dans la bande des "quadras" (Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Rachid Temal).

Najat Vallaud-Belkacem, longtemps pressentie, a préféré sortir de la politique et se lancer dans une aventure éditoriale chez Fayard. Mais tout le monde ne quitte pas le navire PS, et nombreux sont ceux qui souhaitent encore en devenir le capitaine.

