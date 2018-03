Emmanuel Macron a visité la prison surpeuplée de Fresnes

Une visite mais pas d'annonce. Quelques semaines après la grève des surveillants de prison, Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi soir dans l'établissement pénitentiaire de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Sans caméras, ni journalistes, le chef de l'Etat est resté quatre heures dans cette prison qui souffre notamment de surpopulation (le taux d'occupation y frise les 200%).

Ce déplacement a été salué et qualifié "d'exceptionnelle" par Frédéric Gaudet, du syndicat UFAP/UNSA, au mciro d'Europe 1. "Cette visite lui a permis surtout de constater, et ça c'est primordial. Il a pu voir une cellule avec trois lits, une cour de promenade, il est allé voir les douches collectives qui sont sur un étage géré par un surveillant avec en moyenne 130 détenus, il est allé voir les parloirs, ensuite il a organisé des rencontres avec l'ensemble des acteurs et il a pris son temps. C'est pour ça que ça a duré un petit peu".

Le syndicaliste constate toutefois qu'aucune annonce n'a été faite. "On attend de voir quelles conclusions il tirera avec son plan pour la pénitentiaire" a-t-il lancé.