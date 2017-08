Emmanuel Macron veut revoir sa stratégie de communication

Grand virage à l'approche pour Emmanuel Macron qui souhaite désormais revoir sa stratégie de communication. A quelques journalistes qui le suivent dans son voyage en Europe de l'est, le chef d'Etat a confié sa volonté de changer son braquet d'épaule et de rompre avec cette "communication verticale." Une confidence en off, alors qu'il s'était bien gardé, jusqu'à présent, de parler aux journalistes en dehors des micros ouverts.

A en croire RTL, Emmanuel Macron va aussi prendre la parole, une ou deux fois par mois, dans les médias, alors qu'il se caractérisait par un mutisme à toute épreuve. La radio serait le moyen privilégié.

De la même façon, il a choisi, à Bucarest, d'évoquer les sujets de politique intérieure, rompant ainsi avec sa propre règle.

Il faut dire que les différentes polémiques (Budget, démission du général de Villiers…) ont largement écorché sa popularité. Le chef d'Etat veut donc se montrer plus présent, évitant en revanche les exercices trop formatés comme les grandes conférences de presse à l'Elysée.