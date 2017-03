Emmanuel Macron veut restaurer le service militaire "court, universel et obligatoire"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le pape François se rendra en Egypte les 28 et 29 avril

Pas de conséquence sensible sur le trafic à Brussels Airport

Le père et le frère de l'homme abattu à l'aéroport d'Orly placés en garde à vue

Le G20 s’oppose aux États-Unis sur le commerce et le climat

En savoir plus

Ce service militaire durera seulement un mois devra être réalisé dans les 3 mois qui suivent le 18ème anniversaire. Il concernerait ainsi 600.000 jeunes par an. "Chaque jeune Français ira ainsi à la rencontre de ses concitoyens, fera l'expérience de la mixité sociale et de la cohésion républicaine durant un mois" a-t-il expliqué.

C'est idée à la mode. Emmanuel Macron propose l'instauration d'un "service national de durée courte, obligatoire et universel" lors de la présentation de son projet sur la défense, ce samedi. Pour l'ancien ministre, il s'agit ainsi de "renforcer le lien armée-nation." Mais aussi de disposer d'une réserve mobilisable, en cas de besoin, complémentaire de la garde nationale.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres