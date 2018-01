Emmanuel Macron veut une loi pour lutter contre les "fake news"

"Ce qui nous lie, c'est cette grande histoire démocratique qui lie la presse au pouvoir". En ce mercredi, Emmanuel Macron a poursuivi son marathon de vœux avec ceux présentés à la presse. Principale annonce à retenir de ce rendez-vous depuis l'Elysée : la chasse aux "fake news", notamment en période électorale. "J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles" indiqué le chef de l'Etat. "Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet.

En période électorale, sur les plateformes internet, les contenus n'auront plus tout à faire les mêmes règles".

Le président de la République a poursuivi : "Les plates-formes se verront imposer des obligations de transparence accrue sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenu. En cas de propagation de fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé, permettant le cas échéant de faire supprimer le contenu mis en cause de référencer le site, de supprimer le compte utilisateur voire de bloquer le site internet".