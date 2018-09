Emmanuel Macron va se rendre sur la tombe de De Gaulle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Trump dénonce une « boucherie » en Syrie rendue possible par l’Iran et la Russie (AFP)

Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire : Locales 2018, les candidats reçoivent les affiches et

Elections locales: la CEI remet des affiches et spécimens de bulletins de vote aux candidats

L'année 2019 sera chargée d'un point de vue mémoriel gaulliste : on célebrera les 50 ans de la mort du Général de Gaulle, et les 80 ans de l'appel du 18 juin.

Le Président Macron ira ensuite au siège du Conseil constitutionnel à Paris pour prononcer un discours devant 200 invités - parmi lesquels Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, et une quinzaine de chefs de Cours suprêmes étrangères.

Le 4 octobre 1958, en promulgant cette nouvelle Constitution, le Général de Gaulle mettait fin à la IVe République et devenait le premier président de la Ve. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron a choisi de se rendre dans le lieu hautement symbolique qu'est Colombey-les-Deux-Eglises. Il viendra se recueillir sur la tombe du Président de la Ve République le matin du 4 octobre.

