Emmanuel Macron va rendre visite à Donald Trump en avril

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

JUSTICE Un an de prison ferme pour avoir incendié une discothèque concurrente Le propriétaire de l'S3 à Dens-Beaujeu (Cher), âgé de 23 ans, avait incendié l'établissement concurrent, le Feeling...

Mystères et sculptures de chameaux dans le désert saoudien

En savoir plus

L'Élysée s'est d'ailleurs félicité qu'Emmanuel Macron soit le premier dirigeant étranger à faire une "visite d'État" outre-Atlantique depuis l'élection de Donald Trump. La Présidence y voit le signe de "la profondeur des liens historiques entre nos deux pays, amis et alliés et la force des relations entre les deux Présidents".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres